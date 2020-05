Schackrutan: Två länslag i online-serien

Under 90 minuter spelade 69 spelare från nio olika lag sammanlagt 601 partier blixt. För vinst får man 2 poäng och efter två raka vinster får man dubbel poäng för raka efterföljande vinster.

Vinnare i denna omgång blev åter Västerås SK II men ny tvåa var nu Kalmar-Västerviksalliansen. ÖSS kom även denna gång på femte plats men nu med 153 poäng jämfört med 135 i första ronden. Nykomlingarna Schack 88, Hammerdal, samlade godkända 131 poäng och gick in på sjunde plats.

Bäste poängplockare i ÖSS blev inte oväntat Denis Puleshi med svindlande 52 poäng. Därefter följde Bo Sundell 23, Anders Nylén och Per-Olov Larsson, båda 18, Sven-Olof Andersson 16, Jan Hanning 14 och Bengt Öberg 12. I Schack 88 inkasserade Sebastian Granlund 28 poäng, Peter Svensson 24, Fredrik Blixt 23, Bo Wik 21, Jesper Rhodin 20 och Sune Zackrisson 15. Tre omgångar återstår de närmaste tre söndagarna, start 18:15, och sajten heter lichess.org. Sammanlagt i de fyra divisionerna spelade 478 spelare i denna omgång.

Förutsättningarna för superfinalen i den första upplagan av Fides nya satsning, Online Nations Cup, var klara. Kina hade en fördel som segrare i turneringens gruppspel och USA var därför tvunget att vinna finalmatchen för seger. Vid oavgjort skulle det bli en kinesisk turneringsseger. Matchen blev oavgjord, 2-2 och därmed blev Kina vinnare.

Kinas starkaste kort visade sig vara reserven Yu Yangyi som på sina tio partier fick ihop imponerande 7,5 poäng. Den sista genom ett mycket välspelat parti med vinst mot tidigare världstvåan Wesley So.

Världens schackpublik fick nu inte pusta ut särskilt länge, i går torsdag startade nämligen onlineturneringen Steinitz Memorial, och den här gången är Magnus Carlsen med.

Vladimir Kramnik har tagit initiativ till en välgörenhetsturnering, till stöd för vården, under namnet Play for Russia som avgörs på Lichess under tre dagar och livesänds på webb-tv. Flera av Rysslands mest namnkunniga spelare är med, förutom Kramnik även Grisjtjuk, Karjakin, Nepomnjasjtjij med flera.

Veckans uppgift utgörs av partislutet Pavlovic-B. Nikolic, 1995. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net