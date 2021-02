Schackrutan: Succé för veteran-SM 

I 65+ blev Matti Svenn, SK kamraterna, Göteborg, mästare på 7,5 poäng av 9. Med 4 poäng hamnade ÖSS-spelaren Sven-Olof Andersson i mittfältet, jämsides med tidigare ÖSS-spelaren Ulf Persson och placeringen närmast före Sundsvalls starke man, Nils-Åke Malmdin. Strax bakom dessa placerade sig Sune Zackrisson, Schack 88, på 3,5 poäng. Notabelt att Sven-Olof Andersson i mötet med segraren Svenn hade ett övertag som enligt datoranalys motsvarade ett torns värde oavbrutet från 30:e till 49:e draget. Partiet slutade dock i remi. 73 deltagare.

I åldersklassen 50+ gick segern till Håkan Rothén, Eksjö SK, 7,5 poäng. Här kom ÖSS-spelaren Bo Sundell nästan exakt i mitten med 4,5 poäng och plats 39 av de 77 deltagarna.

I måndags spelades Schack 88:s februariblixt, online, med tio deltagare som spelade fem ronder. Striden om segern kom inte oväntat att stå mellan gruppens två högstrankade, Bo Sundell, ÖSS, och Peter Svensson, Schack 88. Båda inledde felfritt och det inbördes mötet blev ett jämnt parti fram till att Svensson råkade ta en förgiftad bonde i 26:e draget. Sundell blev segare på maximala 5 poäng, närmast följd av Peter Svensson 4, Sven-Olof Andersson och Jan Hanning, båda 3 och så vidare.

Förra torsdagen inleddes en lokal tävling, online, med längre betänketid - JHSF Classic. Tävlingen spelas med en rond per vecka under fem torsdagar och betänketiden är 30 minuter plus 5 sekunder i tillägg per drag. Partivinnare i första ronden blev Marcus Weinemacher, Anders Nylén, Berndt Westerlund och Taher Ahmadi.

En intressant start noteras även för Robert Giden, svenskamerikan bosatt i utkanten av Washington med rötterna i Brunflo. 80-årige Robert har efter nära 45 års uppehåll nu gjort comeback.

För världseliten, med världsmästaren Magnus Carlsen i spetsen, pågår den tredje deltävlingen i Champions Tour, online. I grundspelet med 16 man delades segern mellan Carlsen och Giri, båda på 9,5 av 15 poäng. Carlsen vann därefter också i kvartsfinalen mot Daniil Dubov.

Veckans uppgift består av partislutet Nitko 48-Khan 9, 2019. Vit gör matt i två drag.

