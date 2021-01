Schackrutan: Succé för nya JH-laget!

Poängen sammanräknades för de åtta främsta i varje lag och ganska snart stod det klart att kampen om förstaplatsen i denna första rond skulle stå mellan JH-laget och Chess Arboga. Mot slutet drog dock JH-laget ifrån och efter de 90 minuterna uppnåddes 243 poäng mot Chess Arbogas 198. Poäng i JH-laget: Denish Puleshi 39, Jesper Rhodin 35, Peter Svensson 34, Sven-Olof Andersson 33, Bo Wik 31, Per-Olov Larsson 27, Bengt Öberg 24 och Sune Zackrisson 20.

Därutöver kan nämnas även en stark insats av Marie Henriksson med 14 poäng och en meriterande vinst över en spelare med rating 1814.

Inför starten av varje enskilt parti har spelarna möjlighet att välja läget ”berserk” vilket betyder att man spelar med halva betänketiden men i gengäld får en extrapoäng vid vinst. Denis Puleshi löpte linan ut och spelade berserk med endast 90 sekunder för hela partiet, i samtliga sina 19 partier!

SS Luleå debuterade i detta lagspel genom att vinna division IV förra säsongen, i december. Uppflyttade till division III inledde laget även nu med en förstaplats. I division I segrade SK Rockaden, Stockholm. Totalt deltog 362 spelare i de fyra divisionerna och flest partier spelade undertecknad som hann med 25 partier under de 90 minuterna.

Lokalt planerar JH-laget nu en egen minitour under tre måndagar med alternativa spelformer, med start nu på måndag 11/1. På den sajt man använder, lichess.org, erbjuds förutom vanligt schack för närvarande även ytterligare åtta olika spelformer av schack såsom crazyhouse, horde, antichess, atomic och så vidare. Först ut för JH-spelarna blir nu 960, King of the hill och Racing kings.

Något oväntat ser det nu ut att bli en svensk deltagare i en av världens starkaste och mest prestigefyllda turnering, Wijk an Zee, Holland. Sverigeettan Nils Grandelius har på grund av en del återbud fått en plats i toppgruppen, något som inte hänt sedan Ulf Andersson spelade där 1990. Turneringen planeras att spelas rent fysiskt på plats 15-31 januari.

Veckans uppgift består av partislutet Sethurman-Naiditsch, 2018. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net