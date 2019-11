Schackrutan: So finalbesegrade Carlsen

I semifinalerna vann Magnus Carlsen med 12,5-7,5 mot Fabiano Caruana medan Wesley So besegrade Jan Nepomniachtchi med 13-5. Carlsen, som sedan tidigare är inofficiell världsmästare i spelformen, förlorade sedan finalen mot Wesley So med 13,5-2,5. I bronsmatchen vann Jan Nepomniachtchi med 12,5-5,5 över Fabiano Caruana. Det är ännu inte bestämt om och när So ska försvara sin VM-titel.

Lag-EM i Batumi, Georgien, har färdigspelats och här vann Ryssland både den öppna klassen och damklassen. I den öppna gick silvret till Ukraina och bronsmedaljerna till England. Ukrainas Vasili Iwantjuk, 50 år, spelade i samtliga nio ronder och det med den goda prestationsratingen 2771. Det svenska laget slutade på plats 21 av de 40 lagen. I damklassen kom Georgien tvåa medan bronset gick till Azerbadjan. Det svenska laget gick in på 26:e plats av 32. Klart bäst i svenska laget var Pia Cramling, som tog imponerande 8 poäng av 9 och fick en prestationsrating på 2621.

I tyska Hamburg pågår tävling nummer tre i FIDE:s Grand Prix-serie, dock utan Carlsen och Caruana. Bland de namnstarkare deltagarna kan nämnas Vachier-Lagrave, Grischuk, Nakamura, Topalov, Svidler och Nepomniachtshi. Tävlingen sammanfaller också med GCT-etappen i Bukarest med Caruana, Aronian, So, Mamedjarov, Karjakin och Anand med flera.

I måndags spelades novemberturneringen för juniorer i Hammerdal och vinnare blev Anneli Bäckman med 8 poäng av 9. Silver till Sulaiman Sulaiman medan tre spelare hamnade på 6 poäng: 3) Salman Sulaiman, 4) Vega Källström och 5) Elis Källström.

En ytterst celeber deltagare har tackat ja till spel i nästa upplaga av Sigeman-turneringen i Malmö. Det handlar om flerfaldige världsmästaren och legenden Anatolij Karpov, 68 år. Karpov som i dag styrkemässigt halkat ned till en nivå på högsta Sverigeelit blir en intressant deltagare i turneringen.

Nu på söndag tar ÖSS I hemma emot Wasa SK II, Stockholm i division I. Och i division III åker ÖSS-lagen II och III till Sundsvall för matcher mot Fagervik/Sundsvall III respektive II. Resultat från månadsblixtar i Östersund och Hammerdal redovisas nästa fredag.

Veckans uppgift utgörs av partislutet Grewe-Jittenmeier, 1998. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net