Schackrutan: Slag vid Östersjön

I toppen blev det väldigt jämnt när Sverige segrade på 474 poäng, bara tre poäng före Litauen, 471 och nära där bakom Finland, 467 poäng. På behörigt avstånd följde närmast Lettland, 361 och Danmark, 348. Totalt deltog 392 spelare varav 96 i svenska laget.

Från JH-distriktet deltog Adrian Bohman Karlholm som med 20 poäng fanns med bland de 20 främsta svenskarna, Bo Sundell, 16, Bengt Öberg och Bo Wik, 14, Mohammad Taher Ahmadi, 11 och så vidare.

I söndags spelades den fjärde ronden i svenska blixtligan och även nu var JH-laget som spelar i division III något försvagat och resultatet blev en femte plats med 66 poäng. Mest poäng i JH-laget uppnådde Peter Svensson, 14, och övriga poängtagare var Bo Wik, Sune Zackrisson, Jan Hanning, Sven-Olof Andersson, Bengt Öberg och Marie Henriksson. JH-laget ligger på fjärde plats inför den sista ronden som spelas nu på söndag.

Förra måndagen spelades Schack 88:s aprilblixt, online, med sex ronder och betänketiden tre minuter plus två sekunder/drag. Klar segrare blev högstrankade hemmaspelaren Peter Svensson som mäktade med att vinna samtliga sex partier. Silvret gick till Sven-Olof Andersson 4. Närmast därefter följde Bo Wik och Sune Zackrisson, båda 3,5, Axel Jönsson och Bengt Öberg, båda 3. Åtta spelare deltog.

Den femte deltävlingen i onlineserien Champions Tour gick under namnet New in Chess Classic. I grundspelet möttes 16 spelare, alla mot alla, och klar segrare blev världsettan Magnus Carlsen med 10,5 poäng av 15. Närmast följde Nakamura och Mamedyarov, båda 9,5, So och Aronian, båda 9 och på 8,5 poäng trion Radjabov, Firouzja och Le. Dessa åtta gick till det efterföljande knockoutspelet där Carlsen inledde med att först besegra Radjabov, och därefter i semifinalen Aronian. I en svängig och dramatisk final vann Carlsen också över Nakamura. I en match om tredjepriset vann Mamedyarov över Aronian.

Veckans uppgift utgörs av partislutet Cafedeschaakvriend-dartwing. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net