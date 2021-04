Schackrutan: Schackfyran spelas online – 18 klasser från JH

JH:s allianslag, en sammanslagning av ÖSS och Schack 88, blev förra säsongen segrare i division IV. Nu återfinns laget i division III som består av 10 lag varav de två främsta till slut flyttas upp, medan lag 3 och 4 får spela kvalmatcher mot lag från division II.

I kölvattnet efter världselitens uppmärksammade Champions Tour så har nu ex-världsmästaren Vladimir Kramnik och damernas tidigare världsetta Judit Polgar presenterat en ny tour, online: ”The Julius Baer Challengers Chess Tour”, för spelare strax under världseliten och med kvinnligt inslag. Touren avslutas med en egen final i september och vinnaren i varje deltävling får också en plats i Champions Tour. Söndag 9 maj arrangerar SSF ett online SM för damer. Liksom Veteran-SM i februari så blir detta ytterligare ett led i SSF:s ambition att skapa reguljära onlinemästerskap framöver. Spelformen blir 9 ronder med betänketiden 10 minuter plus 5 sekunder per drag.

I skolornas lagtävling Yes2Chess, online, gick Åre skola i lågstadieklassen med lätthet vidare från gruppspelet. Dessvärre föll laget därefter med knappa 9-11 i den första utslagsmatchen mot Hedlundaskolan, Umeå. I motsvarande tävling för 5-6:or gick även Fjällängsskolan, Östersund, vidare men förlorade därefter mot samma Umeåskola med 7-13.

Den riksomfattande lagtävlingen ”Schackfyran” för fjärdeklasser spelas detta år online. Den här veckan spelas distriktsfinal för Gävleborg och även en gemensam dito för Gotland, Värmland och Södermanland. I JH-distriktet har 18 klasser intresseanmält sig för digitala klassbesök och flera av dessa är redan anmälda till distriktsfinalen som spelas torsdag 15 april, 09-10:30. De främsta från de olika distriktsfinalerna får spela i riksfinalen 3 juni, och samtliga tävlingar sker på sajten lichess.org

Veckans uppgift består av partislutet jomax007 – Pablo Sanches10, 2020. Vit gör matt i två drag.

