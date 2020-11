Schackrutan: Schack 88 passerade ÖSS på mållinjen

I JH-aktuella division IV segrade storfavoriten Eksjö SK i sluttabellen närmast följd av SS Gambit, Norrtälje, och Täby SK. Längre bak har det utkämpats en jämn kamp mellan de två JH-klubbarna ÖSS och Schack 88, som omväxlande turats om att gå in på platser med som bäst fyra (ÖSS) och lägst sju. Inför den sista omgången hade ÖSS en knapp ledning gentemot Schack 88 och de båda följdes nu åt, till en början jämsides, men mot slutet drog Schack 88 ifrån och detta med så pass marginal att man även passerade ÖSS i sluttabellen. Schack 88 hamnade på en slutlig sjätte plats med samma matchpoäng som sjundeplacerade ÖSS men med 218 partipoäng mot 209 för ÖSS.

Tävlingen Uppsala Young Champions samlade 40 starka ungdomar från olika länder. Spelplatsen ändrades dock från Uppsala till ett Scandic hotell i Upplands Väsby. I den nionde och sista ronden hade ännu Sveriges Jung Min Seo möjlighet till slutseger, men motståndaren Siem van Dael, Holland, höll emot och säkrade remi efter 85 drag. Van Dael blev därmed segrare på 7 poäng av 9 och bland fyra spelare på 6,5 poäng återfanns svenskarna FM Jung Min Seo och IM Milton Pantzar.

Listan på inställda tävlingar fylls ständigt på och exempelvis ställs Sundsvalls traditionella januariturnering in och förra tisdagen meddelade också Region Skåne att ställa in den planerade tävlingen Turning Torso Chess, 21-22 november. Man hoppas istället kunna genomföra den någon gång under första kvartalet 2021. I startgroparna ligger däremot Carlsen Chess Tour, online. Mer om detta i kommande schackruta.

Nu på söndag, 8 november, spelas lokalt den första deltävlingen av tre i ett första distriktsmästerskap online i blixtschack. Betänketiden blir densamma som i närschack, tre minuter plus två sekunder i tillägg, och man får räkna sina två bästa resultat i sammandraget.

Veckans uppgift utgörs av partislutet mentin-desumark, 2016. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net