Schackrutan: Magnus Nordling vann online snabb-DM

I söndags avslutades det lokala schackåret med ett online snabb-DM som samlade 20 deltagare. Spelformen med 7 ronder och 10 minuter plus 5 sekunder per drag, var helt identisk med den som brukas vid ”fysiska” snabb-DM och även tävlingen Jämtcupen som normalt brukar genomföras under mellandagarna.