Schackrutan: KM-titlar till Hanning och Svensson

Silver till Anton Silfver medan bronsmedaljen gick till Sven-Olof Andersson, samtliga på sex poäng. Närmast därefter följde Wilhelm Moänge och Bengt Öberg. I U20-klassen segrade Wilhelm Moänge närmast före Sam Svalander och Tim Vos.

I måndags kväll genomförde Schack 88 i Hammerdal ytterligare ett KM online, när man spelade snabb-KM över fem ronder med tio minuter och två sekunders tillägg per drag. Peter Svensson som veckan innan vunnit blixt-KM, också online, kunde nu lägga ytterligare en KM-titel till samlingen när han tämligen komfortabelt vann samtliga fem partier. Silver till Bo Wik medan bronsmedaljen erövrades av Sebastian Granlund. Därefter följde Jesper Rhodin, René Schiller, Stefan Karlsson och Marie Henriksson.

Det fysiskt spelade rysslandsmästerskapet kom att avgöras i den elfte och sista ronden inför vilken Nepomanitjij och Karjakin var i delad ledning på sju poäng. ”Nepo” nöjde sig i slutronden med en snabbremi mot Chiagev redan efter tio drag men desto mer dramatiskt blev det vilda och komplicerade partiet i mötet Dubov-Karjakin. I 19:e draget klämde Dubov i med ett damoffer i angreppssyfte, korrekt enligt datoranalys, och Dubov höll också i fortsättningen kursen och Karjakin gav upp efter 38 drag. Titeln således till Nepomanitjij närmast följd av Karjakin, Fedoseev, Dubov och så vidare.

Nu på söndag 27/12 planeras för ett online-snabb-DM. Sju ronder med betänketiden tio minuter plus fem sekunder per drag. Anmälan kan ske via länk på JH-hemsidan. Med tanke på att det fysiska schacket sannolikt får vänta ännu några månader så får vi nog räkna med mer frekventa online-tävlingar även lokalt den närmaste tiden.

Veckans uppgift utgörs av partislutet Leenhouts-Semcesen, 2002. Vit gör matt i två drag.

Slutligen vill LT-Schack önska en riktigt god jul!

Bo Wik

bowik@bredband.net