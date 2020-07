Schackrutan: Dramatisk kamp mellan ÖSS och Schack 88

I söndags spelades den andra ronden i svenska blixtligan, online. Här testar man olika betänketider och poängräkning med avsikten att hitta den mest populära formen, och denna gång praktiserades klassisk blixt, 5 minuter per spelare och parti.

Även reglerna för deltagande lag och spelare är generösare och i division II där såväl ÖSS som Schack 88 återfinns blev det en klar seger för det spanska laget Colegas de Kike som ställde upp med 32 av sina 1069 lagmedlemmar. Ytterligare ett utländskt lag var det fjärdeplacerade tyska laget Rochade Europa-Schachzeitung som deltog med 31 av sina imponerande 5686 medlemmar. Dessa två lag svarade tillsammans för mer än hälften av gruppens 114 spelare.

Längre ner utkämpades en jämn kamp mellan ÖSS och Schack 88 om sjunde platsen i tiolagsgruppen. Som flera gånger tidigare i den ordinarie SSF-blixtserien startade Schack 88 starkt och låg nu faktiskt före ÖSS fram till att cirka 10 minuter återstod av den 90 minuter långa speltiden. Då gick ÖSS förbi men i slutsekunderna kom Schack 88 ikapp igen och när slutsignalen ljöd stod båda lagen lika på 70 poäng.

Särskiljningsreglerna var nu till fördel för ÖSS som intog sjundeplatsen. Mest poäng i ÖSS inkasserade Sven-Olof Andersson med 20 poäng efter en avslutning med fyra raka vinster. Närmast följde Bo Sundell 18, och Berndt Westerlund 10. Hos Schack 88 toppade nu som oftast Peter Svensson med 17 poäng närmast för René Schiller och Bo Wik, båda 14 poäng. Rond 3 spelas nu på söndag, exakt spelform dock i skrivande stund inte känd.

Förra onsdagen spelades den fjärde och sista ronden i den parallella snabbschacksserien med längre betänketid, 10 minuter plus 2 sekunder per drag. ÖSS som tidigare noterat två femteplaceringar och en fjärdeplacering fick denna gång endast med 5 deltagare men med 31 poäng gick laget ändå in på en godkänd femteplats. Mest poäng åter till Sven-Olof Andersson med 14 poäng närmast före Bengt Öberg 9 och Sven-Arne Persson 6. I Sluttabellen segrade Helsingborgs ASK medan ÖSS blev fyra av de åtta lagen.

Denna serie tar nu ett kort uppehåll och en ny säsong startar den 12 augusti.

Veckans uppgift utgörs av partislutet Herzog – Banas, 1974. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net