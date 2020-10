Schackrutan: Carlsens rekordsvit bröts

Carlsens svit på 125 partier däremellan, som obesegrad, torde som världsrekord komma att stå sig länge. Ledningen efter åtta ronder innehas av Carlsen, 16,5, närmast följd av Firouzja 14,5, Aronian 13 och Caruana 12,5. Den tionde och avslutande ronden spelas idag, fredag.

I söndags spelades den första omgången av tre i Östersunds SS Snabb-KM, online. Betänketiden är 10 minuter plus 5 sekunder per drag, per spelare och parti. Segrare blev Bengt Öberg på 3,5 poäng av 4, närmast före Anton Silfver, 3, och Berndt Westerlund 2,5. I sammandraget får man räkna sina två bästa resultat. Omgång 2 spelas nu på söndag 18/10 och avslutningen sker söndag 25/10.

Senare på söndagskvällen spelades den tredje ronden av fem i SCTB, den allsvenska onlineserien i blixt. I den högsta divisionen vann Wasa SK, Stockholm, närmast före Örgryte SK och SK Rockaden, Umeå. I division IV var som väntat åter Eksjö SK överlägsen segrare.

Längre bak utkämpades åter en jämn match mellan JH-lagen ÖSS och Schack 88, båda med fem spelare vardera. ÖSS drog nu längsta strået och gick in på fjärde plats med 64 poäng följd av Schack 88 på femte plats med 59 poäng. Mest poäng i ÖSS inkasserade Adrian Bohman Karlholm med sina 26, närmast följd av Jan Hanning och Sven-Arne Persson, båda 15. Hos Schack 88 fick Peter Svensson 19, Sune Zackrisson 13, René Schiller 12 och så vidare.

Förra årets succétävling, Turning Torso Chess Event, planeras nu att genomföras även i år, 21-22 november, på våning 54. Tio svenska stormästare möts dubbelrondigt i snabbschack med betänketiden 15 minuter plus 5 sekunder per drag. Startfältet i nuläget: Nils Grandelius, Erik Blomqvist, Pia Cramling, Tiger Hillarp-Persson, Axel Smith, Hans Tikkanen, Stellan Brynell, Jonny Hector, Evgenij Agrest och Ferdinand Hellers.

Veckans uppgift utgörs av partislutet Duke 01-Ninetto. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net