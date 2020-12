Schackrutan: Carlsen föll i dramatisk final

I semifinalerna vann norske världsmästaren Magnus Carlsen över Jan Nepomniatchi, Ryssland, och amerikanen Wesley So besegrade sin landsman Hikaru Nakamura. I finalen mellan Carlsen och So slutade första dagens alla fyra partier med vinst för vit och efter två dagar och åtta partier var ställningen 4-4. So vann därefter särskiljningen i blixt med 1,5 – 0,5.

I sitt förlustparti spelade Carlsen för sin del den något ovanliga öppningen Caro-Kann, en öppning som dissades i aktuella TV-serien ”Queens Gambit” av karaktären Benny Watts:

- En massa bönder, och inget hopp.

För ett år sedan förlorade Carlsen också VM-finalen i Fischer Random ”schack 960” mot just Wesley So.

Nio tävlingar återstår nu i Champions tour vars sista finaltävling spelas i september 2021. På SSF:s hemsida kan man nu se nya siffror som styrker succén med tv-serien ”The Queens gambit” på Netflix. Efter en månad har 62 miljoner hushåll sett serien som nu har historiens högsta tittarsiffror för en originalserie. 63 länder har den som rankad etta, däribland Sverige. I går, 3 december, släpptes även en svensk nyutgåva av romanen från 1983 som ligger till grund för serien. Den ges även ut som ljudbok som lästs in av skådespelaren Hedda Stiernstedt.

Förra onsdagen var stormästaren Pia Cramling gäst i SVT:s morgonstudie. Förutom att kommentera tv-serien fick hon även berätta en del från sin egen karriär.

I söndags intervjuades också elitspelaren Max Wahlund angående den pågående schackboomen i TV4:s nyhetsmorgon. Intervjuaren Anders Pihlblad anmälde sig här till en nybörjarkurs i schack som Wahlund leder. Kurserna sker normalt fysiskt i Linköping men genomförs numera digitalt.

I tisdags blev det ett 15 minuters schacksnack i TV4:s ”Malou efter tio”. Gäster var Pia Cramling och dottern Anna och inslaget finns att se på schack.se

Veckans uppgift utgörs av ett partislut som skickats in av en av LT:s läsare, Arne, som med vita pjäserna, mot en dator, sätter matt i två drag.

