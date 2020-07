Schackrutan: Bra start för ÖSS i ny serie

ÖSS och Schack 88 var båda inlottade i division II och betänketiden var nu 3 minuter plus 2 sekunder per drag. Man möter enbart spelare från de andra nio lagen och poängen för de åtta främsta i varje lag räknas samman. ÖSS fick med hela tio spelare och gick in på tredje plats efter segrande Manhem, Göteborg, och tvåan Eskilstuna SK. Mest poäng i ÖSS fick Denis Puleshi, 19, tätt följd av Adrian Bohman-Karlholm och Per-Olov Larsson, båda 18 poäng. Längre bak landade Schack 88 med denna gång endast Peter Svensson och Bo Wik,12 respektive 13 poäng.

I övermorgon, söndag, spelas den andra ronden och då blir betänketiden gammal klassisk blixttid, 5 minuter utan tillägg.

Förra onsdagen spelades den tredje av fyra ronder i snabbschacksserien. ÖSS som här inlett med två femteplatser gick nu in på fjärdeplats i denna division-III grupp. Mest poäng i ÖSS till Sven-Olof Andersson som nådde 14 poäng. Inför den fjärde och sista ronden ligger ÖSS femma, med samma matchpoäng som fyran ASSU, Umeå, och bara en bakom trean Schack 08, Norrköping. Leder gör Helsingborg före Täby SK.

I tisdags startade den fjärde deltävlingen i Carlsen Chess Tour. Även denna gång med ett imponerande startfält: Carlsen, Liren, Giri, Anand, Kramnik, Svidler, Nepomanitjij, Ivantjuk, Gelfand och Leko. De tio spelarna möts först alla i en turnering där varje möte består av en minimatch på fyra partier. Därefter blir det utslagsmatcher för de fyra främsta. Tävlingen avslutas den 29 juli och kan följas till exempel på sajten chessbomb.com

I Lund har det spelats schack på traditionellt sätt, med pjäser, bräde och schackklocka. Det var den tredje upplagan av “Sommarblixten” som samlade ett 30-tal spelare varav ett tiotal titelhållare. Vinnare av A-finalen blev Sverigeettan Nils Grandelius med 6 poäng av 7, närmast följd av Linus Johansson och Ferdinand Hellers. Segrade i B-finalen gjorde Drazen Dragicevic på 6 poäng av 7.

Ett särskilt legendarpris tilldelades forne världsstjärnan Ulf Andersson.

Veckans uppgift består av partislutet Cesar – Reinhartdt, Buenos Aires, 1952. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net