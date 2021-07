Schackrutan: Åtta JH-spelare i Schackfyranmästaren

Under SM-veckan, 3-11 juli, spelades även fjärdeklassarnas individuella Sverigemästerskap. Detta skedde online på sajten lichess.org och samlade 209 deltagare. Vinnare blev Noah Törnqvist, Uppsala, på maximala 24 poäng. Från JH-distriktet noterades 16 poäng för sex spelare: Sture Sehlén, Fjällängsskolan, Agnes Bull, Niilas Mattsson-Åhrén och Anton Ståhlström, samtliga Orrvikens SK, Axel Vikberg och Melker Johansson-Rexner båda Trångsviken. 14 poäng fick Ivar Nisse Stenkvist, Orrvikens SK. Från nybildade klubben The Chessmates of IES, Östersund, deltog Isabella Stenberg som samlade 11 poäng.

Online spelades även blixt-SM med 141 deltagare. Sverigemästare blev Johan Norberg, Västerås SK, med 9,5 poäng av 9. Från JH-distriktet deltog ÖSS-spelarna Adrian Bohman-Karlholm och Denis Puleshi. Adrian uppnådde 8 poäng och en 12:e plats medan Denis gick in på 60:e plats med 5,5 poäng. Det inbördes mötet dem emellan blev ett verkligt rafflande parti där Adrian till slut tog poängen.

Den 26 juni till 4 juli spelades den sjunde deltävlingen av tio i Champions Tour. Tävlingen gick under namnet ”Goldmoney Asian Rapid” och spelades i likhet med de övriga tävlingarna online på sajten chess24.com och livesändes på tre olika kanaler/sajter. De 16 deltagarna möttes alla mot alla med spelformen snabbschack under de tre första dagarna. Vinnare i detta grundspel blev 38-årige Levon Aronian, Armenien, med 10,5 poäng av 15. Närmast följde Vladislav Artemiev, Ryssland, Ding Liren, Kina och Magnus Carlsen, Norge. De åtta främsta gick vidare till utslagningsmatcher där världsettan Carlsen inledde med att besegra Wesley So, USA, men förlorade sedan semifinalen mot Aronian. Levon Aronian som uppenbarligen var i god form tog också slutsegern efter en ganska klar seger över Artemiev i finalen. Carlsen vann matchen om tredje pris över Liren.

I Ryssland pågår FIDE:s världscuper, rent fysiskt, med en öppen klass och en damklass. Båda cuperna spelas i utslagningsform och de två svenska deltagarna Nils Grandelius och Pia Cramling slogs båda ut i tredje omgången i respektive cuper. Grandelius vann ett uppmärksammat parti på 120 drag mot Jeffrey Xiong med slutspelet fyra bönder mot springare och en bonde.

Veckans uppgift utgörs av partislutet harschstrul-farrag, 2019. Vit gör matt i två drag.

