Schackrutan: Äntligen poäng för ÖSS

Vid toppbordet lyckades FM Trygve Dahl med de svarta pjäserna besegra internationelle mästaren Vladimir Poley. Vinster i ÖSS även för Andreas Gangstad Rygg och lagkaptenen Christer Mäki. Remier noterade Per-Olov Larsson och 82-årige Stig Holmlund. För ÖSS återstår nu att möta SS Luleå och Solna SS vilket sker helgen 14-15 mars i Stockholm.

Säsongens länsserie är uppdelad i två delar, en ren juniorserie och en för seniorer. Juniorserien, division V, vanns som tidigare redovisats av Stamgärde skola. Förra helgen spelades ytterligare en match i seniorserien, division IV, och här segrade Östersunds SS V över klubbkamraterna i ÖSS VI med 2-1. Partivinster i ÖSS V av Rolf Fasth och Taher Ahmadi och för ÖSS VI genom Ingemar Olofsson. Avslutande och avgörande rond spelas den 16 februari.

Ett extra särspel fick tillgripas för de främsta i Gibraltar Masters när hela sju spelare hamnade jämsides i topp på 7,5 poäng av 10. Särspelet begränsades därefter till de fyra som hade högst prestationsrating. Slutsegrare blev så småningom 21-årige ryssen David Paravyan som finalbesegrade VM-kandidaten Wang Hao, Kina.

Pia Cramling blev bästa svensk med 6 poäng och plats 57, efter bland annat en hedersam remi mot världskände Vasilij Iwantjuk. Pia har deltagit varje år sedan starten för 18 år sedan och har vid något tillfälle vunnit pris till bästa dam. Dampriset var denna gång på modiga 20 000 pund och inkasserades av kinesiskan Tan Zhongyi, 7 poäng.

I kväll inleds Grand Prix-tävlingen Elite hotel Open i Växjö med hittills 221 anmälda. Bland stormästarna kan nämnas Baadur Jobova, Tiger Hillarp-Persson, Jonny Hector, Ralf Åkesson och Erik Blomqvist. Troligen kommer tävlingsflitiga Pia Cramling också att deltaga, nyss hemkommen från Gibraltartävlingen.

I Östersund spelades i tisdags februariblixten - resultat i kommande schackruta, och de närmaste tisdagarna vidtar nu tävlingen ÖSS Open, med betänketiden 30 minuter per spelare och parti plus 10 sekunder i tilläggstid per drag.

Veckans uppgift utgörs av partislutet Agrest-Wallace, 1997. Vit gör matt i två drag.

Bo Wik

