Schackrutan: Alla får spela i Finnkampen!

Lördagen den 20 mars blir det landskamp mot Finland av det större slaget. Matchen spelas online och blir i form av en breddtävling i två klasser, varav en är nybörjargrupp, som är öppen för alla schackintresserade i Sverige.

– Målsättningen är att ställa upp med minst 500 svenska spelare, säger Sveriges Schackförbunds generalsekreterare Fredrik Lindgren. Anmälningarna har börjat strömma in, så även från JH-distriktet.

Detta är en breddtävling för alla schackintresserade så det är inget krav på medlemskap i schackklubb. Allt som krävs är att man anger sitt riktiga namn i profilen på Lichess. Betänketiden blir 7 minuter plus 3 sekunder per drag, vilket gäller per spelare och parti. Deltagarna får spela flera partier, enbart mot spelare i motståndarlaget, företrädesvis också mot jämnstarka spelare och alla inspelade poäng samlas till det egna laget. Intresserade bör kontakta undertecknad, se mejladress nederst.

Det blev två priser för Netflixserien ”The queen’s gambit” när film- och tv-galan Golden Globe hölls i måndags. ”The queen’s gambit” prisades som 2020 års bästa miniserie och Anya Taylor-Joy som spelade rollen som schackgeniet Beth Harmon utnämndes till bästa skådespelerska i klassen miniserie/tv-film. Serien har starkt bidragit till en schackboom med exempelvis rekordmånga deltagare till nybörjarkurser på olika håll.

Förra torsdagen spelades den fjärde och näst sista ronden i JHSF-Classic, distriktstävlingen med halvtimmespartier. Ett för slutresultatet mycket avgörande toppmöte skulle som väntat stå mellan ledande Anders Nylen och tvåan Peter Svensson, som missade första ronden. Väntad var också så kallad Siciliansk öppning med Nylen som vit. Båda spelarna utförde de tolv första dragen i snabbt tempo och utan anmärkning. Jämvikten var trots rätt öppet spel bibehållen ännu fram till svarts 33:e drag. Svensson spelade då det närliggande 33.-,Lc6? på vilket Nylen efter 1,5 minuts välinvesterat funderande hittade vedergällningen som vann både pjäs och partiet. Vinnare i denna rond blev även Mohammad Taher Ahmadi, Andreas Nordman, Sune Zackrisson, Marcus Weinemacher samt Sam Svalander. Ny tvåa efter Nylen är nu Ahmadi. 15 deltagare.

Veckans uppgift består av partislutet Zaikinbars – SolidPawns, 2020. Vit sätter matt i två drag.

Bo Wik

bowik@bredband.net