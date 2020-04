Saxnäs som fond i Maria Brobergs starka romandebut

Bakvatten är en (fiktiv) berättelse om en samling människor, deras inbördes relationer, hemligheter och ouppfyllda drömmar i byn Saxnäs i Västerbotten.

Historien växlar i tid från 1940-talet och ända in i 2000-talet. Genom boken löper ovissheten kring den lille pojken Nilas försvinnande, vars öde avslöjas först många decennier senare. Vi får under hela historien också följa Assar, som redan som tonåring förälskar sig i den mycket äldre (och gifta) Margareta. Hon har flyttat in från Strömsund och pratar ”finsvenska.” Assar och Margareta inleder så småningom en relation, som leder till att Margareta föder sonen Håkan. Han växer upp i tron att Margaretas man Hubbe är hans far. När Hubbe dör söker Håkan en ny fadersgestalt i Lars, den man som Margareta senare får pojken Nilas med.

Assar lämnar bygden, utbildar sig och återvänder så småningom, men Margareta förblir hans stora kärlek. På avstånd följer han Håkan och närmar sig Margareta, som bestämmer sig för att lämna sina barn och Nilas far Lars. Det leder till några ödesdigra händelser, som kommer att prägla resten av den unge Håkans liv. Först i bokens sista sidor kommer upplösningen till Nilas död.

Historien engagerar och fångar läsaren, men den största behållningen med boken är språket. Maria Broberg är sparsmakad med miljöbeskrivningar, men bjuder på de där exakta detaljerna som bidrar till igenkänning och också en subtil känsla. Där finns ormbunkarna som solstrålarna inte når, älvsfåran, lagårdsbotten eller för den delen gluggen mellan framtänderna. Dialogerna är ordkarga och Broberg infogar ofta dialektala begrepp och ordföljder som ger en autencitet till miljön och berättelsen, men som möjligen kan vara svåra för mer sydländska läsare att förstå.

Stundtals upplever jag boken som en oföränderlig scen (skogen, vattnet och de övergivna gårdarna) med en begränsad uppsättning karaktärer som kommer in i olika versioner – som unga, medelålders och gamla. Ett exempel är den kille som mobbar Håkan i skolan, men som många år senare återkommer som den polis som utreder Nilas försvinnande. Även karaktärerna är avskalade, men utan att för den skull sakna djup.

Många frågor får ett svar i boken, men jag tycker mycket om att författaren också vågar lämna både karaktärer och frågor obesvarade åt läsaren att hitta sina egna tolkningar och svar på.

Bakvatten är Maria Brobergs skönlitterära debut och en mycket stark sådan. Jag längtar efter nästa bok.

Recension// litteratur

"Bakvatten"

Av Maria Broberg

(Norstedts)