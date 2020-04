Satsar vidare mot VM – Kalla i stor intervju om beslutet, motiga säsongen och turbulensen kring landslaget

Under onsdagen bjöd Charlotte Kalla på ett positivt besked. I ett pressmeddelande från Svenska Skidförbundet meddelade hon att hon satsar vidare mot VM i tyska Oberstdorf i vinter.

– Jag känner mig väldigt glad när jag tänker på VM i Oberstdorf och att jag snart ska dra i gång träningen mot det stora målet. Jag känner att det finns saker som jag kan skruva på i träningen för att komma ännu bättre förberedd till säsongen. Jag är nyfiken på att göra de förändringarna och fortsätta en säsong till, säger Charlotte Kalla.

Den Sundsvallsboende 32-åringen kommer från en säsong med motiga resultat. Många placeringar mellan 10 och 15, ett antal än längre ner än så och få placeringar uppe i topp.

Till slut fick Kalla ändå ett par bättre placeringar, framför allt en fjärdeplats i Holmenkollen, innan säsongen abrupt tog slut på grund av coronapandemin.

– Det har ju varit en säsong där jag lopp efter lopp har hoppats på att det här är helgen då det vänder, då det kommer att kännas lättare. Jag är otroligt stolt över det tålamod som jag har haft. Efter mina stora mål, Tour de Ski (tolva totalt) och Ski Tour (femtonde totalt), var det som att det lossnade och jag fick känna att det gick lättare i Lahtis, men framför allt i Holmenkollen. Att tekniken satt där den skulle. Även om självförtroendet inte var på topp så är jag himla glad för att jag fick till åkningen och dispositionen.

Hur mycket har du övervägt att fortsätta eller inte med tanke på den här säsongen?

– Det har väl haft en del betydelse. Redan under säsongen när jag började fundera på vad jag skulle ha kunnat göra annorlunda i försäsongsträningen och under säsongen var det idéer som ploppade upp men som jag visste att jag inte kunde ta tag i och börja grotta i då. För just då fanns hoppet om att det skulle lossna. Då var jag tvungen att fokusera på vad jag skulle göra och att de här tankarna måste vänta till efter säsongen.

– Någonstans fanns nyfikenheten där ganska tidigt, men samtidigt kände jag att jag inte kunde gå på en känsla. Det blev ju ganska många frågor direkt när säsongen tog slut så abrupt, "ni ska inte åka till Kanada och det blir ingen SM-vecka - hur tänker du framåt?" Jag bara "nu måste jag få summera vad som har varit för att verkligen känna att jag kan göra mig själv rättvisa". Och jag är beredd att göra det jobb som jag tror krävs. Där känner jag verkligen att jag har landat nu.

Har du någon gång under säsongen tvivlat på dig själv?

– Ja, det har jag. Definitivt. Framför allt för att jag har hoppats att det ska lossna någon gång. När man helg efter helg hoppas och ser att utfallet inte blir så så är det lätt att tappa hoppet för en stund. Men inte när jag har fått samla mig. Det är en känsla som kan komma snabbt och även försvinna när man får ruska om sig.

Har det varit ett alternativ att lägga av helt?

– Nej, inte på riktigt. Det kan ju vara en flyktig känsla, men inte på riktigt.

I pressmeddelandet från förbundet nämner Kalla att hon kommer att lägga till moment i träningen för att förbättra åkekonomin. Något som tyder på att det enligt henne är något i träningsupplägget som behöver skruvas till för att få till en bättre säsong.

Till viss del säger hon att upplägget har varit något som inte riktigt har fungerat den här säsongen.

– Det är ju sällan bara en parameter som man kan peka på, men just hur träningsbelastningen har varit över året... Kanske inte alltid att den har varit för hög, men för att undvika att bli för sliten på hösten så drog vi ner volymen för att få mer kvalitet på intensitetspassen. Jag började träningsåret med en lägre kapacitet och min kropp som annars har varit väldigt förutsägbar... Jag tyckte att det var svårstyrt att bromsa i träning och sedan kunna gasa i träning igen. Det blev inte riktigt som jag ville. Så framåt ska vi ha en tydligare periodisering.

Inkluderat i onsdagens besked är att Kalla fortsätter i landslaget. Att lämna landslaget för att köra en egen satsning säger hon inte har varit ett alternativ.

– Det har jag inte funderat på. Jag tycker att det är en otroligt inspirerande miljö att vara i, med alla starka tjejer som finns i laget just nu. Det är motiverande att dra på läger och få den sparringen.

Med det sagt har det varit turbulent kring längdlandslaget de senaste månaderna. Något som började med att Stina Nilsson valde att byta över till skidskytte och för Sportbladet nämndes att beslutet underlättades av ett missnöje med skidlandslaget, därifrån vidare till uppgifter från Expressen om att flera av landslagsåkarna var missnöjda och övervägde att lämna landslaget.

– Jag tycker att det är jättesynd att det har varit så mycket diskussioner externt. Det här är ju en viktig period för oss att få utvärdera och diskutera internt och jag har inte upplevt att det har varit ett sådant kaos som jag har läst om i tidningar, säger Kalla.

Enligt dig är detta något som enbart är externt?

– För egen del var jag inte medveten om att det var så mycket kritik. Samtidigt måste det alltid finnas saker i en organisation som man kan skruva på. Annars står man still. Men jag var inte medveten om att det var på den här nivån som det har verkat utåt. Och min egen personliga uppfattning är att det både har varit falska fakta och överdrivet.

Ytterligare en del i detta är tränarfrågan. Där rapporterade SVT i början av april om uppgifter att damtränarna Magnus Ingesson och Stefan Thomson kommer att få lämna sina uppdrag. Något som sedermera har dementerats av längdchefen Daniel Fåhraeus.

På den fronten säger Kalla att hon och övriga landslagsåkare inte vet hur det blir, varken på dam- eller herrsidan. Snarare att det är något som den nye landslagschefen Anders Byström håller på att se över nu.

För Kallas del har inte minst Ingesson varit hennes personliga tränare i många år. Hon säger att såväl Ingesson som Thomson har stor betydelse för henne.

– De betyder massvis för mig. Deras engagemang, erfarenhet och kompetens. Det driv som både Magnus och Stefan besitter gör att jag känner en trygghet och inspiration till att genomföra den träning som behövs, säger Charlotte Kalla.