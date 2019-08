Sara Ajnnak, en näktergal på en ångbåt

Att placera Sara Ajnnak på en ångbåt som tuffar omkring på Storsjön medan solen går ned kan verka som en fantastisk idé, åtminstone på pappret. Verkligheten är dock en annan. Det var trångt på båten. Ångmaskinens rytmiska dunkningar skulle kunna vara en fördel men i detta läget störde det mest. Dessutom verkade en del av passagerarna på båten ha klivit ombord för att högljutt snacka relationsproblem. Naturligtvis är inget av detta Ajnnaks fel och hennes framträdande var klanderfritt och fantastiskt på alla sätt men tyvärr så är summan mer än delarna.

Ajnnak har tre album ute och det senaste, "Gulldalit", släpptes förra året. Albumet nominerades till en grammis för bästa album i kategorin folkmusik och vann Independent Award i New York. På skivan har hon fångat ljuden ifrån världen hon lever i. Det är snö som krasar under skorna och renklövar som dundrar emot marken. Mellan alla dessa ljud kan man nästan höra vidderna av Västerbottens fjällvärld, där hon har sina rötter. Detta tillsammans med musiken och jojken skapar ett ljudlandskap som går förlorat på den lilla båten. Man får känslan av att man har stängts in i en konservburk tillsammans med en näktergal.

Trots att Sara Ajnnak hade förutsättningarna emot sig lyckas hon ändå leverera. Musiken, rösten, jojken och de träffsäkra trummorna påminner en om en verklighet man bara kan ana men inte uppleva. En verklighet som låter en segla högt ovanför marken. Att med en fågels blick få se fjället sträcka ut sig. Sara Ajnnaks röst är helt enkelt för stor för Ångaren Östersund.

Recension

Betyg: 3

Artist: Sara Ajnnak

Scen: Ångaren Östersund

Dag: Fredag