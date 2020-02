Sanna Svanebo: Skidfest i Östersund – men Meråker, you blew me away

Fem år senare och världscupen var tillbaka i Jämtland.

Svenska flaggor, hejarop, strålande sol (i alla fall på lördagen) och världsstjärnor på plats och en sprint utöver det vanliga i Åre men tyvärr en blekare insats resultatmässigt för Sverige.

En bilfärd över gränsen, 18 mil senare gick det från mediokert till Meråker och det kändes direkt att jag var på norsk mark. Norge, Norge, Norge och i skidmecka med en helt annan atmosfär. Lilla, men så eftertraktade Meråker som fått fram några av de största skidstjärnorna genom tiderna – Petter Northug och Frode Estil är bara två av de,.

Uppför en lång kringlig backe ligger skidstadion, nästan varenda husknut som jag passerade hade en norsk flagga vajande på gården samtidigt som jag mötte flera förväntansfulla norrmän som vinkade med flaggorna i högsta hugg - det var upplagt för skidfest och så blev det.

Längdkulturen i Norge gav sig påmind och levde upp till mina förväntningar.

Kläbo, Iversen och Johaug var bara några av stjärnorna på hemmaplan som möttes av hejarop och applåder av publiken. Och mannen med den bruna pälsmössan iklädd i den norska flaggan och den trippla leksakstrumpeten fick igång resten av åskådarna när stjärnorna passerade, en efter en.

Och sen sa det: PANG och startskottet gick för damerna och herrarna ut på de långa 34 kilometerna i blåsten. Hela publiken samlades längs stadion och nedanför storbildsskärmen för att ta del av varenda sekund av skidstjärnorna och vid målgången kokade stadion.

Inte konstigt när det blev trippelt norskt på damsidan och när både Kläbo och Iversen fick ställa sig på pallen. Medieuppståndelsen en helt annan och varenda en ville givetvis prata med Norges stjärnor i den hårda vinden samtidigt som fansen ville ha en autograf, ett foto med sin idol. Norge dominerade definitivt på hemmaplan.

Meråker, Norge, you blew me away, hela vägen tillbaka till Östersund igen.