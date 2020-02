Sandra Nilsson tog steget från Ope till IFK – nu spelar lagen i samma serie: ”Vill spela på så hög nivå som möjligt”

Det blir två länslag under året som slåss om att vara bäst i Jämtland. IFK Östersund och Ope IF är nu båda två i division 1. Lagen satsar inför året och förutom Anna Jonssons återkomst efter mammaledighet, är Sandra Nilssons övergång från just Ope till IFK en av de större händelserna.

– Jag tränade med IFK Östersund redan i början av förra året. Och jag vill egentligen spela på så hög nivå som möjligt. Men då hade jag fått barn och jag kände att nivån var lite för hög. Och i Ope var jag alltid välkommen, säger Sandra Nilsson.

Hon gjorde en fin säsong i Ope och blev utsedd till bästa spelare i division 2 på den lokala fotbollsgalan. Men nu väntar alltså spel i IFK Östersund.

– Inför i år kände jag att antingen slutar jag, eller testar jag igen på den högre nivån.

När sedan Ope också blev klara för division 1 var Nilsson redan på plats i IFK. Hon spelade dessutom med de rödvita under höstens futsal-DM.

– Jag var redan klar för IFK innan Ope flyttades upp.

Många av spelare känner hon från tiden i ÖDFF. Åse Perman, Melinda Ingalls och Anna Jonsson för att nämna några.

– Jag har många kompisar i IFK som jag har känt länge. Det känns härligt att spela med dem. Vi har pratat mycket om att spela tillsammans igen.

IFK är mycket nöjda med värvningen av Sandra Nilsson.

– Jag tycker att det är otroligt kul att hon kommer till IFK. Det gör hon också efter att ha fått två barn och bildat familj. Det är inte lätt att ha en "andra karriär", helst inte när det handlar om nivån under eliten, säger Adam Mattiasson, tränare i IFK.

De är runt 35 spelare i träning. Två träningspass per vecka sker i ÖP-hallen, resten är fysträning och där väljer IFK att gå lite "oldschool".

– Vi har mycket löpträning utomhus. Det känns lite gammaldags, det blir mycket intervaller. Men jag tror också att det är den bästa träningen, säger Sandra Nilsson.

En annan skillnad jämfört med fjolåret är att det blir en tydligare uppdelning mellan division 1 och division 2-laget. Det är för att kunna ge de yngre mer speltid och ett mellansteg i division 2-laget. Det är också en av anledningarna till att Adam Mattiasson fått förstärkning på tränarbänken i form av Mattias Nyman.

– Han är väldigt bra på att utbilda spelarna. Vilket jag tror är väldigt nyttigt, säger Sandra Nilsson.

IFK:s tränare Adam Mattiasson fyller i.

– Vi känner varandra väl. Jag har haft honom som spelare i totalt tio år. Han är en talangfull tränare men han har inte kunnat satsa fullt ut med tanke på att han har två små döttrar. Nu kör han med oss, två pass i veckan och det fungerar bra. Han är duktig, lyhörd och kunnig.

Melinda Ingalls gör comeback inom länsfotbollen. Senast var det ÖDFF som gällde, innan hon la skorna på hyllan. Nu är hon tillbaka i Östersund.

– Melinda är här i ett år och hon hörde av sig om hon kunde spela i IFK. Och det fick hon självklart. Hon har fantastiska egenskaper som spelare och hon är ambitiös. Hon kommer att bidra med erfarenhet och det är värdefullt att bara få ha henne med på träning, säger Mattiasson.

Tränaren som gör sitt andra år i IFK Östersund. Han kom in sent under fjolåret, men känslan inför säsongen 2020 är mycket bra.

– Truppen blir starkare i år. Vi har både en bredare topp och en jämnare bredd. Målsättningen är att förbättra oss jämfört med ifjol, säger Adam Mattiasson.

IFK Östersund

Värvningar:

Sandra Nilsson, ny från Ope

Erika Martinsson, tillbaka efter uppehåll

Fanny Sterner, ny från Brunflo

Rebecca Bill, ny från Ope

Melinda Ingalls, ny från USA

Anna Jonsson, tillbaka efter uppehåll.

Mattias Nyman, assisterande tränare, senast i Frösön.