Samtal med Margaret Atwood på Bio Regina

Visningen 10 september ingår i Folkets Hus och Parkers satsning Live på bio. I direktsändningen kommer Margaret Atwood att samtala om nya boken "The Testaments", sin långa karriär och varför hon, efter 34 år, valt att återvända till berättelsen "Tjänarinnans berättelse" som blivit en hyllad tv-serie under originalnamnet "The handmaid's tale".

Flera välkända skådespelare kommer att läsa delar ur den nya romanen, och det blir även filmat dokumentärt material från Atwoods hela karriär. Atwood kommer även att svara på frågor från biopubliken.

Klassikern "The Handmaid’s Tale" utkom 1985 och är en dystopi som utspelar sig i det fiktiva landet Gilead, efter att kristna fundamentalister tagit makten. Den hamnade åter på bästsäljarlistorna i samband med att Donald Trump valdes till president, och att den prisbelönta tv-serien började sändas 2017. Den engelskspråkiga utgåvan har sålt i över 8 miljoner exemplar i hela världen.

"The testaments" utspelar sig 15 år efter "Tjänarinnans berättelse" och berättas ur tre olika kvinnors perspektiv. Boken släpps samma dag som livesamtalet äger rum.

Fakta Margaret Atwood

Margaret Atwood har skrivit över femtio böcker, allt från romaner, till poesi till kritiska essäer. Flera av hennes böcker har filmatiserats. Bland hennes romaner återfinns Oryx och Crake, Alias Grace, Kattöga, Den blinde mördaren, Häxyngel, Syndaflodens år och Den ätbara kvinnan.

Hon har vunnit ett stort antal priser, som the Booker Prize och the Arthur C. Clarke Award for Imagination in Service to Society. Hon har även arbetat som serietecknare, illustratör, librettist, pjäsförfattare och med dockteater. Hon bor i Toronto, Kanada.