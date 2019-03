Varmare väder en utmaning för Storsjöns isvägar: "Förr var isen 70-100 centimeter tjock, nu är den 40 centimeter"

Säsongen för länets isvägar har hittills varit dålig enligt Trafikverket. Endast två av de vanligtvis fyra isvägarna har varit öppna för trafik, dels på grund av varmare väder och dels på grund av fartsyndare. Isvägen mellan Sunne och Vällviken öppnade i slutet av januari, men fick kort efter premiären fick vägen fick trafiken stoppas tillfälligt på grund av att bilister inte höll hastighetsbegränsningen på 30 kilometer i timmen vilket gjorde att isen sprack sönder.

- 30 kilometer i timmen är den magiska gränsen för att du inte ska passera den våg som bildas under bilen. Om du kör fortare passerar du vågen och isen bakom dig spricker och bryts sönder. I kombination med kyla och tunn is i början av säsongen bildas det otroliga spänningar i isen, säger Kjell Eriksson, isvägsansvarig vid Trafikverket.

En period med blidväder i februari ställde till med ytterligare problem för de som ville ta sig med bil över Storsjöns is. Värmen gjorde att en råk bildades vid landfästet mot Vällviken och en vall av is pressades upp och än en gång fick all trafik stoppas. När Trafikverkets personal försökte pressa ner isvallen med en hjullastare gick den genom isen.

- Det har blivit allt vanligare med varmare perioder under vintrarna de senaste åren. Det innebär försämrad kvalitet på isen. På 70- och 80-talet vid den här tiden på året hade vi isar som var mellan 70 centimeter och en meter tjock is, nu är det runt 40, säger Kjell Eriksson.

Men runt sportlovsveckan kom kylan tillbaka. Råken vid Vällviken frös ihop och Trafikverket vattnade för att förstärka isen tillräckligt så att trafiken kunde börja rulla igen.

Kjell berättar att den största skillnaden mellan förr och nu är inte hur långt på säsongen isvägarna brukar vara öppna, utan den stora skillnaden är när de öppnar på säsongen.

- Förr brukade isvägarna öppnas runt jul, nått år öppnade vi i november. Men nu är det sällan vi öppnar isvägarna i januari, oftast i februari, så säsongen blir kort.

Ted Blomqvist från Oviken jobbar som saneringstekniker i Östersund och åker två gånger per dag på isvägen mellan Vällviken och Sunne. Han uppskattar isvägen och föredrar att åka över sjön istället för att åka över Sannsundsbron.

- Jag åker över isen så ofta jag kan. Om man kör via Hara kan det vara mycket vilt längs vägarna, men på isvägen kan man slappna av mer på väg till jobbet, säger Ted Blomqvist.

Han tror även att de som bor i området är bra på att följa hastighetsbegränsningarna.

- De som kör för fort är nog inte härifrån. Är det 30 kilometer i timmen som gäller så kör man 30, säger Ted Blomqvist.