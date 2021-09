Säker seger för Östersund i ligapremiären – rann ifrån i sista perioden

Östersund Basket fortsatte i samma anda som Jämtland Basket och vann premiären av basketligan.

Östersund kopplade greppet om matchen direkt och gav med rappt, säkert passningsspel och bra skytte inte Uppsala chansen att hitta riktigt rätt i matchen i de två inledande perioderna.

Gästerna knaprade in något under den tredje perioden och hemmalagets ledning var under en period inte betryggande, men under den sista perioden rann det iväg till Östersunds fördel.

Nästa match för Östersund spelas borta mot Södertälje söndagen den 3 oktober.

Pausunderhållningen

Publiken slapp få basketabstinens när länets basketframtid fick visa upp sig under halvtidspausen.

Gästernas Mikaela Ekdahl 100-procentig i skytte

Även om Östersund gick segrande fanns det ljusglimtar också hos gästerna, bland annat hade Mikaela Ekdahl en imponerande träffsäkerhet och var 100-procentig i skyttet från öppet spel, och gjorde sju poäng.

Mehryn Kraker

Östersund verkar så här långt hittat väldigt rätt i värvningen av Mehryn Kraker. Förutom att hon stod för 24 av Östersunds poäng visade hon också en pondus och självsäkerhet i sitt agerande, och ser ut att kunna bli en otroligt viktig nyckel för lagets framfart under säsongen.

Matchfakta:

Östersund Basket–Uppsala Basket 71–60 (20–17, 22–16, 13–15, 16–10)

Bästa poängplockare, Östersund: Mehryn Kraker 24, Elena Popkey 19, Elsa Paulsson Glantz 10

Turnovers: 17–18

Assists: 14–10

Returer: 43–44

Domare: Ramunas Jucevicius, Anton Strömberg Karlsson

Publik: 215