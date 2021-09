Sagi Twins skrev 366 låtar under ett år: ”Skönt att kunna variera sig när man spelar live”

Systrarna Forslund, eller Sagi Twins som de kallar sig, beskriver sin musik som gitarrbaserad pop och det årslånga projektet 2020 som en musikalisk dagbok. Varje dag under hela förra året skrev de, spelade in och publicerade en ny låt med tillhörande film på Youtube.

Än så länge finns inte låtarna på Spotify, eftersom systrarna vill hitta ett bolag som kan publicera alla på en och samma gång. Planen är dock att låtarna ska komma ut under hösten.

– Vi har väldigt mycket musik nu, men det är skönt att kunna variera sig när man spelar live, säger Erika Forslund, som spelar gitarr och oftast är den som sjunger melodistämman i låtarna.

Hon har länge skrivit musik, medan tvillingsystern Sofia Forslund började skriva mer regelbundet först under pandemin, då hon även tog itu med att lära sig spela ukulele.

– Att så många spelningar blev inställda hjälpte inspirationen, säger hon.

För båda systrarna blev projektet med en låt om dagen också ett sätt att lära sig hantverket att skriva musik. I stället för att vänta in inspirationen satte de i gång att jobba med låtskrivandet oavsett vilken sinnesstämning de befann sig i. Inspirationen kom ofta under arbetets gång.

– Med det här projektet skrev vi aktivt varje dag, säger Erika.

Systrarna sitter ofta var för sig när de skriver. För Erika brukar det börja med att hon hittar en melodi som hon spelar in. Först därefter tar hon sig an texten. Hon är den som skriver de mer allvarsamma texterna, ofta på engelska, medan Sofia lutar mer åt lättsamma texter och gärna på svenska. Även om en av dem påbörjar en låt brukar de hjälpas åt att färdigställa den. Under projektåret blev det stundtals ett väldigt intensivt samarbete.

– Det hände att vi satt någon minut i tolv för att hinna få ut dagens låt på Youtube, säger Erika.

– I slutet av året körde vi nästan in i väggen, berättar Sofia.

De är uppvuxna i Brunflo, bor tillsammans i Singsjön och jobbar tillsammans med musik. Visst händer det att de blir trötta på varandra och bråkar, men de blir snabbt vänner igen. När de pratar om sin musikaliska framtid eller en eventuell flytt till en större stad är det självklart att tvillingsystern ska med.

– Vi är varandras snuttefiltar, skrattar Sofia.

Efter projektet som pågick under hela 2020 har de tagit det lugnare med låtskrivandet. Hittills under 2021 har det inte blivit mer än ett tiotal nya låtar. Från att under pandemiåret enbart ha spelat på begravningar, börjar de nu också få förfrågningar om andra spelningar. Den 10 september står de på scenen på Norra station i Östersund under Storsjöyrans minifestival Re:Publik. Vilka av de 366 låtarna de ska spela är ännu inte klart.

– Vi brukar bestämma oss samma dag, säger Sofia Forslund.

– Det ska bli jätteroligt att stå på scen igen och att träffa folk och lyssna på andra, säger Erika Forslund.

Fakta:

Sagi Twins spelar på Norra station, fredag 10 september klockan 20.