Så var turnépremiären av Absolut Jämtlands julkonsert i Stugun – uppsluppen helkväll när Triakel och Hoven Droven möter Ellen Sundberg och Safoura Safavi

Snön bäddar in Nornan i Stugun i ett mjukt vintertäcke, pausen bjuder på sju, eller om det är sjutton, sorters kakor. Till det nio skickliga musiker som samarbetar med och kontrasterar mot varandra i ett brett spektrum av julmusik. Här finns folkmusik, världsmusik, visa, pop och country – bland annat. För andra året ger sig Estrad Norr ut på vägarna med julkonserten Absolut Jämtland, med underrubriken "I väntan på sjulsmäss 2019".

Sjulsmäss är, förklarar värden Kjell-Erik Eriksson när han tänder kvällens juleljus, kvällen före julafton när allt är städat, skinkan kokad och lugnet sänkt sig, en tradition som finns i Jämtland, Härjedalen och Tröndelag. På scenen finns musiker från folkmusikgrupperna Hoven Droven, Triakel och Ellen Sundberg med sin countryinfluerade pop. Årets nytillskott är Safoura Safavi som ursprungligen kommer från Iran, växte upp i Krokom, har bandet Abjeez med sin syster och även komponerar en hel del musik för teater.

Jens Coméns barytonsax och Bo Lindbergs dragspel sveper in oss i Karl-Bertil Jonssons ensamma vandring genom julnatten. I "Vintersaga" rullar det stora vemodet in i finsk valstakt över Stugun i växelsång mellan Ellen Sundberg, Emma Härdelin och Safoura Safavi. De är tre tydliga solosångerskor och bäst blir det när var och en får stå i fokus, särskilt med sitt eget material. Vi får följa Ellen Sundberg genom Brunflos drömska dimma, luftig och kompakt på en gång, i "I'll be your harbor", Safoura Safavi briljerar i en Abjeezlåt på persiska som översatt heter "Jag är med dig", Emma Härdelin på klurigt kulturhistoriskt Staffanståg med smädesvisa – dåtidens bus eller godis.

Jens Comén gästar som tungvrickande toastare på jämtska i Triakels Sparksången – som redan i Emma Härdelins snabba sång fångar en framrusande spark över glatta isar. Hoven Droven bjuder på helt nya låten Julspoven som gungar fram med folkrockigt sväng.

Ellen Sundberg gör Chris Reas "Driving home for Christmas" med beslöjad röst – fast kanske hade det varit roligare med hennes egen "Vägen är lång (The road is long)"? Även om julen inte nämns där. Det är en fin rikedom att ha så många musiker som behärskar så många instrument på scenen, här adderas hela tiden fina musikaliska och betydelsefulla detaljer till helheten som bara växer sig större.

En svensk version av The Pogues "A fairytale in New York" samlar in hela den mångfacetterade helheten i en mäktig avslutning för att i extranumret efter applåderna landa i en fridfull allsång a capella i John och Yokos "War is over".

Stämningen är rakt igenom gemytlig, uppsluppen och allsången återkommer konserten igenom. Det är en riktigt fin kväll.

Absolut Jämtland: I väntan på sjulsmäss 2019

Årets band: Kjell-Erik Eriksson, Jens Comén, Bo Lindberg, Pedro Blom, Björn Höglund från Hoven Droven. Emma Härdelin, Kjell-Erik Eriksson, Janne Strömstedt från Triakel samt Ellen Sundberg och Safoura Safavi.

(Nornan, Stugun)

Turnéplan

Fredag 29/11 - Föllinge

Lördag 30/11 - Hackås föreningshus

Söndag 1/12 - Camp Sveg (fd Folkets Hus)

Onsdag 4/12 - Folkets Hus Strömsund

Torsdag 5/12 - Hallgården, Hallen

Fredag 6/12 - Bräcke Folkets Hus

Lördag 7/12 - Storsjöteatern, Östersund

Måndag 9/12 - Nybrokajen 11, Stockholm

