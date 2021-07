Så var första helgen av Parksommar – vi har recenserat Tomas Andersson Wij och Nisse Hellberg

Efter två års uppehåll är Tomas Andersson Wij på turné igen och han är först ut av tio artister på Storsjöyrans Parksommar. ”Vi är lite ringrostiga. Det har varit en pandemi.”, säger han när han kliver ut på Badhusparkens scen tillsammans med pianisten Oskar Appelqvist.

Plektrumen är spårlöst försvunna, gitarren stökar och Tomas blir irriterad på ljudteknikerns norrländska lugn. Ja, han är nog lite ringrostig, tänker jag. Eller är Östersund bara ett uppvärmningsgig inför de mer intressanta mellanstora, mellansvenska scenerna söderöver? Det är först mot slutet av konserten som jag känner igen artisten som jag följt (och följt efter) sen jag var tonåring.

Jag började lyssna på Tomas nån gång mellan "En sommar på speed" 2008 och "Spår" 2010. Då åkte jag Sverige runt för att stå, alldeles för ung, längst fram i publiken. Några år gick och jag hann knappt märka att Tomas åldrats och att hans musik också gjort det. Plötsligt kunde jag inte relatera till låttexterna på samma sätt som förut. Soundet hade blivit för mycket Tomas Ledin och för lite "En kärlekshistoria". Sedan kom ju sociala medier i ungefär samma veva och skimret runt min tonårsidol bleknade.

Det är en kylig julikväll i Badhusparken och Tomas gamla, trogna fans sitter i par med axlarna lutade mot varandra. De vickar på fotlederna i takt till "Sturm und drang" och "Höga berget". Så mycket bättre-publiken diggar diskret till "Diamanter" och "Sträck ut dina armar". Och jag sitter nästan helt oberörd tills jag hör de första tonerna av "So long" och min puls stiger.

"So long" är Tomas allra bästa låt och den visar på hans förmåga att få precis allting att kännas meningsfullt. På nåt sätt lyckas han blotta sina känslor och sin historia utan att förlora ett uns integritet. Det lyckas han även med ikväll. Han berättar om det sista samtalet mellan honom och hans pappa, på det där svala, osentimentala sättet som inte många gör i ett mellansnack. Och då bygger han sig en stege utav ord; en kärlekshistoria eller inte, han bara fortsätter klättra.

Regnet hänger i luften under lördagskvällen när Nisse Hellberg och hans tremannaband på gitarr, trummor och kontrabas intar Badhusparkens scen. Under en och en halv timme river Nisse & Co av låt efter låt till publikens stora nöje. Nisse Hellberg är stabil på scen och bjuder på lättsmält underhållning med ett band som oerhört samspelt.

Musiken är ett hopkok av country, dansband, boogie woogie och blues där Hellberg levererar såväl gamla hits som "MS/Colinda" och låtar från hans senaste, Louisiana-inspirerade album "Goda Tider Rullar In" (2020). Givetvis bjuds det också på en hyllning till den forne kollegan Peps Persson genom låten Upp eller ner.

Efter sådär tio låtar i samma småputtrande dansbandsanda blir det en ganska sömnig stämning i Badhusparken, men precis när man börjar tänka på om regnet snart ska slå till överraskar ändå Hellberg och spelar surfrock-låten "Misirlou" av Dick Dale & His Del-Tones, känd som soundtrack till Tarantinos film "Pulp Fiction". Då vaknar publiken till och är tillbaka på banan.

Trots brist på mellansnack – som hade gett en tillfälle att publiken andas en aning – och trots ett stundtals enformigt framträdande verkar publiken vara nöjd. Även om jag tvivlar på att det blev några nyfrälsta Hellberg-fans under kvällen infriar han publikens förväntningar. Det blir desto tydligare under kvällens gång där fötter stampas i takt och efter sista låten står halva publiken upp, busvisslar och ropar: en gång till!

Fakta// Recension

Tomas Andersson Wij med pianisten Oskar Appelqvist.

Scen: Badhusparken, fredag

Arrangör: Storsjöyran

Fakta// Recension

Nisse Hellberg med band

Scen: Badhusparken, lördag

Arrangör: Storsjöyran

