Så tänker Östersunds krogar om lättade restriktioner: ”19-åringarna vet inte vad en nattklubb är”

Johnny Johnsson, restaurangchef på O'Learys i Östersund, tycker att vaccinpass vore en god idé, nu när restriktionerna lättar.

– Vi måste ändå ta leg på alla, så det skulle inte vara problem att även kolla efter vaccinpass.

Det är redan i dag upp till varje enskild arrangör att kräva vaccinpass om de vill.

– Men det finns inte att tillgå på ett bra sätt, utan det tycker jag att regeringen borde fixa, säger Johnny Johnsson.

Efter den 29 september kommer O'Learys kunna ta i 500 personer på deras nattklubb. Erika Stugård, hotellchef på Hotell Östersund som därmed också har ett övergripande ansvar för O'Learys, tror att Östersund kommer behöva fler ställen att dansa på nu när restriktionerna hävs.

– Folk vill gå ut nu, så det räcker inte bara med två ställen.

Det andra stället Erika Stugård syftar på är Marité. Micke Eriksson på Marité gläds över beslutet, men vill inte ta för givet att det kommer innebära långa köer till klubben i höst.

– 19-åringarna vet ju inte vad en nattklubb är eftersom det varit corona under hela deras tid som myndiga, säger Micke Eriksson.

I Marités lokal ryms 900 personer, under restriktionernas tid har de bara kunnat ta in 200. Att de kan ta in fler människor innebär dock inte att de måste anställa mer personal.

– Nej, den verksamhet vi har bedrivit nu har varit lika resurskrävande som när vi har dansgolv eftersom det krävs mycket när vi har bordsservering.

Det finns inte så många ställen att gå ut och dansa på i Östersund, finns det nu en marknad för er att hålla öppet under fler månader än ni redan har?

– Det får tiden utvisa. Vi skulle gärna ha öppet 265 dagar om året. Från det att restriktionerna lättar kör vi nattklubb fram till årsskiftet. Sedan får vi se.

Trots att både Marité och O'Learys har tillstånd att hålla öppet till 03, stänger de båda tills vidare redan klockan 02 även fortsättningsvis.

– Det finns ingen ekonomisk vinning att hålla öppet till 03, resonerar Micke Eriksson.

Det enda stället i Östersund som i dag har öppet till 03 är Gamla Teaterns hotellbar, men där finns inget dansgolv. Restaurang 53 på Prästgatan har öppet till 02 under helgerna. När Jane Doe var öppet hade de öppet till 03 samtliga dagar i veckan.

– Vi är övertygade om att det behövs en rockbar och ett ställe som har öppet till 03 sju dagar i veckan, säger Stefan Widenström som ägde Jane Doe.

Han och brodern Mårten Widenström håller därför på att leta en ny lokal där Jane Doe, som brann ner i fjol, kan husera.

– Men det är en utmaning att hitta en lämplig lokal. Ska man ha öppet till 03 krävs det att det är i ett hus där grannarna inte störs. Men vi ska tillbaks, säger Stefan Widenström.

I Östersund finns också baren Magazinet, som sitter ihop med La Fabbrica Del Gusto. Här finns inget dansgolv, men delägaren Mehmet Ertaz gläds åt att de nu kan ta in fler gäster på Magazinet.

Dessutom finns en plan att öppna upp den källarlokal som också hör till byggnaden. Där skulle det kunna bli en ordentlig nattklubb, menar Mehmet Ertaz.

– Men allting beror på hur pandemin utvecklar sig. Det är för riskfyllt att göra i ordning och lägga pengar på det om det visar sig att smittspridningen snart ökar igen.