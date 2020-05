Så tacklar Bergs kommun coronasmittan bland personalen i omsorgen – Chefen: ”Det är en tuff situation just nu”

Som LT tidigare berättat upptäcktes coronasmitta bland personalen på ett äldreboende i Bergs kommun vid en så kallad screening, masstestning. Initiativet till screeningen kom från Smittskyddsenheten på Region Jämtland Härjedalen då Bergs kommun är en av flera kommuner som deltar i screening för att upptäcka smitta på äldreboenden. Bakgrunden är att flera studier gjorda inom äldreomsorgen runtom i världen visar att smitta av covid-19, den sjukdom som coronaviruset ger, kan ske innan symtom har utvecklats. Vilket också blev fallet på äldreboendet i Bergs kommun.

I första screeningen på äldreboendet den 8 maj upptäcktes att flera personer bland personalen var smittade. Den personal som fått ett negativt provsvar testades på nytt en vecka senare. Provsvaren visade då att ytterligare nio i personalen var positiva. Det sammanlagda antalet smittade visade slutligen att så många som 18 personer, 40 procent av personalen, var smittade av covid-19. Detta trots att många bland personalen alltså inte hade några symtom.

Trots att en del av den ordinarie personalen har friskförklarats av Region JH och återvänt till jobbet så är bemanningen på äldreboendet långtifrån löst.

– Utmaningen för oss ligger i att bemanna boendet och hinna ge en bra introduktion till vikarier. Det är en tuff situation just nu. Vi har under perioder fått arbeta med att täcka schemat ett eller två dygn i taget. Vi jobbar hela tiden med att få in flera personer internt från andra avdelningar med vårdutbildning och vårderfarenhet. Vi använder oss också av externa kanaler så som Arbetsförmedlingen och annonser. Vi får personer till oss, nästan dagligen, som kan gå in och jobba och det arbetet kommer vi fortsätta med så länge det behövs, säger Maria Östlund.

För att stötta personalen och för att få stopp på ytterligare smittspridning har en hygiensköterska från Region Jämtland Härjedalen besökt boendet och gett extra guidning kring de vårdhygieniska riktlinjerna och visat hur personalen ska använda skyddsutrustningen.

– Personalen har fått öva innan smitta har konstaterats och tack och lov har vi tillräckligt med skyddsutrustning. Utrustningen används inte hela tiden men är man närmare än två meter ska man ha situationsanpassad skyddsutrustning, det kan till exempel vara skyddsmask 90 och förkläden, säger Maria Östlund, tillförordnad avdelningschef inom Vård och omsorg.

Covid-19-smitta har även konstaterats bland vårdtagarna inom Bergs kommuns äldreomsorg. Fem personer har också avlidit på grund av covid-19.

För närvarande finns 13 konstaterade fall av covid-19 inom kommunens äldreomsorg, ytterligare vårdtagare har också uppvisat symptom men inte fått sina provsvar än.

Alla vårdtagare på boendet där screening gjordes har testats igen. De som visat negativt provresultat kommer nu att testas igen oavsett om de har symtom eller inte. Detsamma gäller ytterligare ett äldreboende i kommunen där även all personal ska testas.

Alla som bor på ett äldreboende kan dock inte följa riktlinjerna att hålla avståndet på två meter.

– De som är demenssjuka får gå omkring som vanligt på avdelningarna medan de som är klara och rediga får befinna sig i lägenheten och följa direktiven om avstånden. Det blir lite tvärtom, andra får anpassa sig efter de demenssjuka och så måste det få vara eftersom ingen får hållas inlåst, säger Katrin Wiking, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

Är ni oroande över läget?

– Vi har en samhällsspridning nu så jag är inte jätteförvånad över att vi har smittan här i kommunen. Men jag känner mig ganska lugn över att vi följer alla hygienrutiner och att vi har tillräckligt med skyddsutrustning. Vi känner att vi har fått en väldigt bra stöd och hjälp från Region Jämtland Härjedalen, säger Maria Östlund.

