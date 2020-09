Så stora var utsläppen i Jämtland

Industrin står för en tredjedel av utsläppen i landet, och transporter för ytterligare en tredjedel. Enligt Jonas Allerup, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, har Sveriges utsläpp av växthusgaser minskat med runt en procent per år de senaste åren. Mellan 2017 och 2018 var minskningen 1,8 procent.

– I den takten klarar vi inte målen. Det krävs en snabbare minskningstakt, säger han.

I Jämtland är det endast i Östersund som utsläppen är mindre än landets genomsnitt. Medan rikets genomsnitt ligger på fem ton koldioxidekvivalenter per invånare för 2018 är Östersunds siffra under tre ton per invånare. I Berg och Härjedalen är siffran över 7,5 ton per invånare. Medan Krokom och Åre ligger strax över fem ton koldioxidekvivalenter per invånare ligger Strömsund, Bräcke och Ragunda över sex ton koldioxidekvivalenter per invånare.

Siffrorna för 2018 är de senaste utsläppssiffrorna som är tillgängliga på kommunnivå.