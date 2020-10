Så ser barnkulturen i skolorna ut under pandemin – kommun för kommun

För att förebygga smittspridning av covid-19 på skolor och förskolor har det på många skolor införts totalstopp eller begränsningar av externa besök. Det drabbar även elevernas möjligheter att ta del av kulturupplevelser genom skolan.

Bakom besluten ligger Folkhälsomyndighetens förslag på förebyggande åtgärder som säger att större ansamlingar av barn och elever ska undvikas och antalet aktiviteter som samlar många personer ska minimeras.

Halvvägs in i höstterminen varierar synen på externa kulturutövare i skolorna stort mellan kommunerna. Även strategin inför bokning av barnkultur till våren skiljer sig åt.

Så här ser läget ut, kommun för kommun:

Härjedalens kommun: Teater Sojas turné räddades med gemensamma krafter

Beslutet om att förbjuda utomstående att besöka skolorna kom olägligt nog precis en vecka innan en sedan länge inplanerad turné med Teater Soja som skulle spela ”Okända djur och magiska vatten” på fyra skolor i kommunen.

– Då skolorna själva sett fram emot teaterpjäsen beslutade vi oss för att försöka hitta andra lokaler, trots det korta varslet, säger barnbibliotekarien Erik Flodin-Larsson som ansvarar för att boka barnkultur.

Med kort varsel och gemensamma krafter ordnades fyra externa lokaler fram som skoleleverna kunde gå till.

– Fjällmuseet i Funäsdalen, Byalaget i Bruksvallarna, Folkets hus i Lillhärdal och Ytterhogdal var våra räddare i nöden.

Just nu preliminärbokar Erik Flodin-Larsson barnkultur inför vårterminen 2021 och håller tummarna för att besöksförbudet kommer att vara upphävt då.

Krokoms kommun: Inställt, framflyttat och livesänt med Bredbytrollen

I Krokoms kommun ställdes alla planerade barnkulturföreställningar samt Skapande Skola in från och med mars.

– Vi gjorde en digital liveföreställning med Bredbytrollen i slutet på maj som alla förskolor i kommunen erbjöds och de flesta deltog i. De planerade Skapande skola-projekten som skulle ha genomförts under vårterminen har vi genomfört under september och början av oktober, berättar ungdomskultursamordnaren Sanna Hestner.

Eftersom Skapande skola till största delen sker klassvis beslutade man att detta kunde genomföras med restriktioner. Skapande skola som var planerat för hösten 2020 har skjutits fram till vårterminen 2021, då man hoppas att det ska gå att genomföra. Barnkulturföreställningarna som normalt brukar gästa skolorna är fortsatt inställda.

– Istället har vi erbjudit föreningar och organisationer ”lovpengar” för att arrangera coronaanpassade kulturaktiviteter för barn och unga runt om i kommunen. Vi har även erbjudit offentliga barnföreställningar under kommunens kulturvecka som gick av stapeln under vecka 41, säger Sanna Hestner.

Östersunds kommun: Kulturutövare välkomna – de utför ett arbete

Anna Åberg är utvecklare/kultursamordnare på Östersunds kommun:

– I Östersund tänker vi att kulturutövare och även scenkonst som kommer till skolan kommer för att utföra ett arbete och de är därför välkomna! Men enskilda rektorer kan tacka nej utifrån att det är de som har yttersta ansvaret för arbetsmiljön, säger hon.

Vissa av de planerade aktiviteterna har skjutits fram till våren med hopp om ett annat läge då.

– I höst har vi haft två erbjudanden utomhus, ett med Nordcirkus och en aktivitet för skapande av Cyberskulptur med Emma Dahlkvist och Maris Jonsson. Mycket uppskattat och kul!

Tanken var också att alla elever i kommunen som går i årskurs 5 skulle få se Norrdans ”Our house is on fire” på Storsjöteatern, men nu begränsades det till två föreställningar med 50 elever på varje föreställning. Där hade Norrdans medel för att chartra bussar för eleverna. Kostnader för transport är annars ett dilemma när aktiviteter äger rum utanför skolan. Stadsbussarna sätter inte in några extra bussar:

– Mycket mycket synd eftersom eleverna nu har busskort. Att chartra är inte ett alternativ för kommunen. Den budgeten finns inte, säger Anna Åberg.

Ytterligare två scenkonstföreställningar ges för elever på Storsjöteatern senare i höst: ”Play 3.0” med Sirqus Alfon i samarbete med Riksteatern för årskurs 7 och ”Om jag säger något blir det värre” i samarbete med Fryshuset för åk 9. Ett samverkansprojekt med Arkivet och en konstnär har flyttats fram till våren och ett med Jamtli och en konstnär har för årskurs 3 söker man andra lösningar till.

Strömsunds kommun: Konserter fortsatt inställda – Skapande skola rullar på

Under våren ställdes alla kulturaktiviteter i Strömsund in, både skapande skola och skapande förskola och scenkonst som teaterföreställningar, konserter och besök på konstutställningar. Men inom skapande förskola avslutade Leo Brusewitz projektet ”Återskapande” via digitala medier där alla förskolebarn i kommunen födda 2014 fick skapa framtidens fordon och byggnader av skrot och skräp.

– Konserter och föreställningar är inställda även i höst medan Skapande skola och förskola har fått lov att genomföra sina aktiviteter under vissa förutsättningar, säger Kerstin Pettersson Schaletzky som är kultursamordnare i Strömsunds kommun.

Till exempel ska alla aktiviteter genomföras på eller i anslutning till skolan eller förskolan. Det ska ske klassvis, i halvklass eller i grupper om max sju barn. Externa besök måste färdas i egen bil. Samtliga aktörer ska vara bosatta i länet. Alla som deltar ska vara helt symtomfria, hygienregler respekteras och ev utrustning desinficeras. Inom Skapande skola/förskola får eleverna bland annat möta skådespelarna Martin Johansson och Håkan Borgsten, animatören Malin Almén, Sara Oja från Nordcirkus och författaren Mattias Danielsson – där ett undantag gjorts eftersom han kommer från Västernorrlands län.

Bergs kommun: Ingen barnkultur bokad till våren.

I Bergs kommun rullar en del av skapande skola-verksamheten på som vanligt. Kulturchefen Gunhild Åkerblom förmedlar kontakt mellan kulturutövare och skolornas kulturombud som sedan löser det praktiska själva. Nordcirkus skulle ha varit ute på några skolor i våras, men fick ställa in när pandemin kom. Jenny Persson hade ett fotoprojekt ute i skolorna som precis hann avslutas innan pandemin kom. Kommunen har också skrivit in i kontrakt med kulturutövare angående skapande skola att det genomförs om det är möjligt med hänsyn till pandemin.

– Det är bara att avvakta. Vi har fått mer pengar för det här läsåret, men det är ingen mening att sätta igång med en massa råddning om det inte blir av. Jag utgår från att Statens kulturråd kommer att vara snälla och låta pengarna ligga kvar till nästa år, säger hon. Hon har avstått från att boka någon barnkultur till våren med hänsyn till det osäkra läget och den tid som i så fall skulle behöva läggas ner på något som inte skulle bli av.

– Vi måste göra starka prioriteringar, säger hon.

Ragunda kommun: Inga föreställningar – men livesänd danskurs

Fram till pandemiutbrottet hade Ragunda kommun flera föreställningar som gästade kommunens skolor.

– Efter det har det varit helt stopp på gästande kulturaktiviteter, säger Göran Lindström som är verksamhetsansvarig för Ragunda kulturskola.

Under höstlovet vecka 44 arrangeras en ”Öppen dag” inom kulturskolan. Samma vecka startar också projektet ”Dans på distans”, en livestreaimad danskurs med ledare från Umeå.

– Coronasäkert och miljövänligt, säger Göran Lindström.

Åre kommun: Kör på ’som vanligt’ i skolorna”

– Vi har kört "som vanligt" i skolorna med planerade kulturaktiviteter, säger Maria Engholm-Olsson, enhetschef för bibliotek och kultur i Åre kommun.

Eleverna har jobbat med musikskapande tillsammans med artister och producenter från Optagonen, årskurs F-2 har haft författarbesök med Anna Hansson,

– Just nu pågår ett projekt då alla nior åker till Jamtli, får en visning på Nationalmuseum och sedan skapa tillsammans med konstnär Magdalena Brunzell i ateljén på Jamtli, säger Maria Engholm-Olsson.

Eleverna är indelade i ca 15 personer per dag under sju dagars tid. Personal och elever följer Folkhälsomyndighetens restriktioner och åker chartrade bussar fram och tillbaka till Östersund.

– När det gäller förskolorna så har vi tackat nej till ett arrangemang med Nordcirkus, rektors beslut, och Estrad norr har själva ställt in ett arrangemang.

Bräcke kommun: Digitala författarbesök fungerade oväntat bra

Det mesta ställdes in under våren. Men biblioteken genomförde sina författarbesök inom ramen för Skapande skola digitalt istället för fysiskt. Mellanstadiet mötte Torsten Bengtsson och Eva Susso högstadiet i alla tre skolor, något som funkade oväntat bra, enligt lärarna och biblioteken, berättar kulturchefen Anna Lundström och fortsätter:

– Vi jobbar med ett konstprojekt i biblioteket som bland annat innebär besök av Emma Adbåge, det sköt vi först upp från i våras, men kommer nu genomföra digitalt med årskurs 3 – det blir spännande!

Tecknaren och bilderbokskonstnären Emma Adbåge kommer att ansluta via länk, med en projektanställd med i klassrummet.

– Under hösten kommer Nordiska kammarorkestern hit – peppar, peppar – med föreställningen/konserten ”Tavlor på en utställning”, och det hoppas vi ska funka med färre klasser på plats i salongen, säger Anna Lundström som konstaterar att det går att genomföra en del, om än med lite färre grupper i taget.

