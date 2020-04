Så rustar intensivvårdsavdelningen – Chefen: ”Får vi sjuka turister räcker inte våra IVA-platser”

Just nu planeras det för fullt på hela sjukhuset för att vara väl förberedda för de coronapatienter som kommer att behöva få sin vård på IVA. Många frågetecken behöver rätas ut berättar Caroline Starlander. Man diskuterar allt från andningsskydd, skyddskläder, misstänkt smittad patients väg in på akuten och var man får tag på maskinteknisk utrustning.

– Vi diskuterar också logistik och bemanning inte minst. Vi är många som redan är nere under acceptabla antal sömntimmar per natt eftersom man fortsätter att jobba hemma när arbetstiden är slut. Vi ska göra vårt bästa för att rädda så många liv som det bara är möjligt. Vi hoppas få fira påsk dubbelt upp nästa år, för i år hinner vi inte, säger Caroline Starlander.

Med bara en konstaterad positiv covid -19 patient på IVA är läget lugnt just nu.

– Men vi har den senaste veckan isolerat flera andra patienter tills dess att vi har varit säkra på att de är negativa, säger Caroline Starlander som berättar att den stora utmaningen just nu i första hand handlar om tillgången på IVA-kunnig personal.

Förra fredagen genomfördes därför en stor utbildningsinsats för personal från centraloperation, så att de ska kunna arbeta både med vanliga intensivvårdspatienter och patienter som smittats av coronaviruset. Sedan i måndags är all icke livsnödvändig verksamhet stoppad på centraloperation och det görs bara akuta ingrepp.

– Vi opererar denna vecka på Campus, på specialisttandvården och på öron och ögon, men räknar med att troligen stänga ner all verksamhet som inte är akut, det vill säga inte äventyrar livet, säger Caroline Starlander och fortsätter:

– Vi söker också personal som tidigare arbetat som undersköterskor eller sjuksköterskor på IVA som kan tänka sig att hjälpa till under pandemin. På läkarsidan försöker vi att få hjälp från andra specialistläkare med viss IVA-kunskap och vi är lovade hjälp med rekrytering av all personal av stabens controller. För läkargruppen finns en plan att under den här veckan och nästa avsätta tid för en snabbkurs i intensivvård, där de bland annat ska få en genomgång av olika rutiner och maskinteknik som gäller vid intensivvård.

– Narkosläkaravdelningen är tack och lov välbemannad så vi kan bemanna själva ett tag. Men även vi drabbas av sjukdom och under måndagen var två läkare hemma med symptom, men turligt nog var de båda negativa.

I normala fall finns personal och budget för sex svårt sjuka IVA-patienter på sjukhuset, under kortare perioder upp mot åtta, förutsatt att inte alla är mycket vårdkrävande. Den IVA-avdelningen fortsätter i princip sitt dagliga arbete men flyttas till uppvakningsavdelningen. Nu kommer ytterligare två IVA-avdelningar finnas på sjukhuset. Dessa är vikta specifikt för coronapatienter.

– Vi har en färdig plan för max tio covid-patienter på ordinarie IVA. Nu har vi av ledningen också fått klartecken att utrusta före detta OBS-avdelningen, som ligger direkt an mot IVA, för åtta till tio covid-patienter till. Så maximalt blir det 20 ”nya” IVA-platser. Det ska enligt simuleringar från Folkhälsomyndigheten räcka för oss i region JH, säger Caroline Starlander.

Under tisdagskvällen meddelade Skistar att de stänger alla sina skidanläggningar den 6 april. Trots det är Caroline Starlander orolig inför den stundande påsken och det ökade trycket från turister som väntas komma, inte minst till västra Jämtland.

– Får vi sjuka turister behöver vi skapa totalt 26 IVA-platser och det har vi ingen möjlighet till. Vi måste tredubbla de läkare som ska sköta de tre intensivvårdsavdelningarna och då även jourtid, vilket gör att ledigheter dras in, säger hon.

Vad händer om IVA-platserna inte räcker till?

– Då måste vi vädja till turisternas hemsjukhus att hämta hem de sina, vilket vi har liten tilltro till eftersom det är platsbrist på sjukhusen i hela landet. Blir det ont om IVA-platser kommer det också att leda till svåra etiska dilemman när det gäller prioriteringar, befarar Caroline Starlander.

– Jag är rädd för att dessa svåra beslut på sikt kan innebära att många som arbetar med intensivvård och utsätts för svår etisk stress kan komma att behöva egen samtalshjälp under lång tid framöver. Om de orkar fortsätta arbeta inom intensivvård överhuvudtaget, säger Caroline Starlander.