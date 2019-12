Så lockar Östersund hit nya invånare: "Jag har en hel pärm med folk som vill flytta hit"

LT berättade i våras om att småföretagen, de med fem anställda eller färre, i Östersunds kommun är i skriande behov av personal. Och det gäller inom många yrkesgrupper.

– Rent krasst, det företagen har uppgett i undersökningen, så är det 550 anställningar som behövs nu direkt, sade Karin Ernehed på kommunens näringslivskontor till tidningen i april.

Näringslivskontoret har sedan några år skruvat upp insatserna för att bland annat locka den efterfrågade kompetensen till Östersund; kompetens som finns utanför kommunen och länet.

Den senaste i raden av satsningar är webbportalen levaiostersund.se, en webbsida med rekryteringsannonser och den information man behöver vid en flytt.

– Vi har tillsammans med arbetsförmedlingen och näringsutvecklarna vi ringat in sju branscher där vi är i ett stort behov av kompetens, berättar Karin Henriksson på näringslivskontoret.

Branscherna är: Ekonomi, ingenjör/industri, IT, vård, pedagogik, restaurang, yrkeschaufför samt övriga jobb.

# Arbetsförmedlingen avlövas ju i stora delar av landet. Kan man se detta, den nya portalen, som en nödvändighet?

– Ja, jag tror att andra aktörer behöver arbeta tillsammans på ett smartare sätt, säger Karin Henriksson.

# Hur ska kompetensen som finns utanför kommunen hitta till levaiostersund.se?

– Vi marknadsför sidan på sociala medier där vi gör riktade inlägg. Det är ett sätt, säger Henriksson.

– Vi jobbar för att attrahera talanger men också för att få dem att stanna.

– Syftet med sidan är också att företag lättare ska kunna anställa kompetens. Men även att lyfta Östersund som en attraktiv ort med många kvalificerade jobb.

# Kan kommunen även hjälpa till med boende i kommunen på något sätt?

– Den delen har vi också förstärkt. Det är Jessica Stenbäck som kommer att jobba som koordinator för inflyttning. Vi behöver förstärka servicedelen och ge mer kvalificerad återkoppling. Vi ringer upp och har dialog med potentiella inflyttare. Även näringen ska kunna ta del av denna tjänst vid anställning.

– Jag tror det är viktigt både för potentiella inflyttare och näringen.

Där finns det idag redan tre stycken kommunanställda på näringslivskontoret som till stor del jobbar med återkoppling och med intresserade utifrån.

Maria Stenhammar är en av dem som i flera år bland annat haft det uppdraget – att hjälpa och guida fundersamma inflyttare.

– Jag har en hel pärm med folk som vill flytta hit. Hittar jag ett jobb så skickar jag: "Vad tror du om det här?", berättar hon.

Och satsningen verkar ge resultat.

– Efter våra två rekryteringsevent hösten 2018 så valde tio personer med barn som deltog på dessa event att flyttat hit, säger Maria Stenhammar och noterar samtidigt det säkerligen har tillkommit fler än så efteråt.

– Några bor i stan och någon flyttade till Undersåker och det är ju kanon. Det är ju fyra personer till i Undersåker nu, fortsätter hon.

Den utvidgade servicen till inflyttare anses av kommunen och näringslivskontoret vara nödvändigt

– Det är 300 till 400 personer per år som hör av sig till oss via bland annat kommunens hemsida, via telefon via och våra event ute i landet, säger Stenhammar.

# Vad är det bästa med Östersund?

– Att vi är en stad nära fjällen. Det erbjuder många friluftsaktiviteter och evenemang. Vi växer mycket. Erbjuder härlig stadskärna med mötesplatser som växer upp, säger Karin Henriksson.

