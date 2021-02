Så hyllade Ruben Östlund filmaren Jens Nilsson från Tulleråsen

The Bunch är det skidkollektiv och produktionsbolag som gjort filmen. De lärde känna varandra under deras tid på skidgymnasiet i Kiruna.

– Jag tror att samhörigheten i vårt gäng märks av i filmerna. Det blir personligt och rytmiskt. Vi vill skapa känslor, inte bara visa upp tricks på skidorna, säger Jens Nilsson som är född och uppvuxen i Tulleråsen.

Den senaste filmen de gjort heter "Is There Time For Matching Socks" och går att se på Youtube. Utöver Jens Nilsson har Pär Hägglund, Magnus Granér, Alex Hackel och Alric Ljunghager producerat filmen.

En som uppmärksammade filmen var Ruben Östlund som delade den på Facebook med orden "Fantastisk! Om någon känner Per Hägglund och Jens Nilsson som regisserat den här skidfilmen, hälsa dem från mig."

– Jag blev jävligt förvånad och glad över att han ens sett den. Speciellt eftersom han uppmärksammade själva filmskapandet och inte bara att det var galen skidåkning, säger Jens Nilsson och fortsätter:

– Han har ju gjort skidfilmer själv för längesen. Vi har jobbat på den här filmen så länge och jag älskar Ruben Östlunds filmer så det var skön bekräftelse.

The Bunchs filmer skiljer sig från många andra skidfilmer, enligt Jens Nilsson.

– Många är krystade. De berättar, men man känner inget. Vi berättar inte så mycket i våra filmer, men har konstnärliga ambitioner.

The Bunch märker också ut sig genom att skapa relativt långa filmer. "Is There Time For Matching Socks" är exempelvis hela 39 minuter lång.

– De flesta gör kortare grejer för det funkar bättre i sociala medier.

Jens Nilsson menar att The Bunchs ambition är att experimentera med filmmediet och förmedla känslan av att resa runt. Och reser gör gänget onekligen; i "Is There Time For Matching Socks" syns skidåkning i Hemavan, Kiruna, Gällivare, Ryssland och Alperna.

Snart kan publiken också ta del av nya filmer av The Bunch, som är inspelade i Jämtland. Den som hänger mycket på sociala medier kanske i mitten av januari såg ett filmklipp delas flitigt i diverse Östersunds- och skidgruppper på Facebook. Det föreställde en person som gjorde skidtricks på bilar och mellan husväggarna på Törnstensgränd, och det var alltså The Bunch som låg bakom det. Utöver det har gruppen nyligen också varit i Åre och filmat.

Jens Nilsson, som pluggar konstfotografi på Kulturama i Stockholm, har också egna foto- och filmprojekt på gång. Flera av dem berör hemsocken Offerdal. Till exempel håller han på med kortfilmer från loppet Hällrace och han gör även en porträttfilm på naturmålaren Göran Boström.

– Jag hade inte träffat honom innan, även om vi båda kommer från Offerdal. Det var mäktigt, alla i Offerdal har ju en Boströmtavla hemma, säger Jens Nilsson.