Så här påverkas länsidrotten av nya restriktionerna: ”Vi får träna utomhus och springa istället”

Beskedet syftar till att minska smittspridningen av coronaviruset och ska gälla fram tills 24 januari. Huvudlinjen i regeringens nya riktlinjer är att all verksamhet som bedrivs av stat, kommun och regioner och som inte är nödvändiga ska stängas ned.

Det gäller dock inte för elitidrotten.

Dit räknas de översta serierna i bland annat ishockey, fotboll, handboll, basket och innebandy. I länet omfattar det Jämtland Basket och Östersunds IK, men även Östersunds FK som börjar sin försäsongsträning i mitten av januari.

Dessa klubbar kan alltså fortsätta sin verksamhet.

Däremot blir det nu betydligt svårare för barn, ungdomar och amatöridrottare.

Det drabbar bland annat Östersund Basket hårt. Klubbens ligasatsande damlag påverkas hårt, liksom Jämtland Baskets division 1-lag och hela ungdomssidan inom ÖB.

– Det är inte bra för oss. Alva (Stark) får vända och vrida på allt för att tjejerna ska kunna fortsätta att träna. Jag tänker också på mitt pojklag. Vi får hitta på saker ute istället, till exempel att springa, menar Hans Vågström, sportchef för ÖB dam och ungdomscoach.

ÖB drabbas inte bara av begränsningar i träningarna. Basketförbundet har dessutom beslutat att skjuta fram återstarten av division 1 till 13 mars.

Andra föreningar som påverkas är seniorlagen i IFK Östersund och Frösön, samt Östersunds FK:s ungdomssektion. De tvingas skjuta fram den gemensamma träningsstarten i till exempel ÖP-hallen.

– Jag såg att rekommendationerna gäller till 24 januari och vi kommer att följa de direktiv som gäller, säger Johan Lidenmark, tillförordnad akademichef i Östersunds FK och uppger samtidigt att klubbens ungdomssida i dag omfattar cirka 190 spelare.

Riksidrottsförbundets Björn Eriksson beklagar de skärpta riktlinjerna.

– Det är klart att det är beklagligt, säger han till SVT.

– Den stora risken är att man tappar kopplingen till rörelse och det innebär att risken är att vi får tappade generationer. Allt hänger ju på hur lång den här perioden är, men min gnagande oro är att det där med rörelse blir mindre viktigt för den här generationen.

Mitt i all bedrövelse kom under måndagen ett litet glädjebesked. Regeringen är överens med C och L om ett nytt stödpaket till idrotten på 335 miljoner kronor, berättar idrottsminister Amanda Lind till TT.