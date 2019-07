Så har du aldrig sett Lill-Babs – fotografen Johan Bergmarks blick dödar selfien på Galleri Lux

Vilken förmåga har vi att se andra i en tid av selfies? Det borde vara underrubriken på Johan Bergmarks fotoutställning på Lux. Visst kan man bli imponerad av stjärnstatusen. Här trängs storheter som Nicke Cave, Robyn, Lou Reed, PJ Harvey, Håkan Hellström, Lykke Li och många andra.

Ändå är det inte stjärnglansen som bländar i Johan Bergmarks avskalat svartvita motiv. Det är ögonen. Både hans ögon som fotograf och hans objekts ögon. Det märks att han är uppriktigt intresserad av människan – inte bara artisten. Han har en förmåga att se dem han möter på riktigt och lyckas på samma gång ta fram något uppriktigt och intimt i deras blickar. Deras själars speglingar?

Jag fångas särskilt av porträttet på Lill-Babs. Har vi någonsin sett henne så? Allvarlig, skyddslös men med ett sjuhelvetes jävlar anamma i blicken, långt ifrån folkkär och klämkäck. Jag tror inte det.

Nästan alla är allvarliga. Några av artisterna har ögonen slutna, eller kanske är de öppna mot något annat? Olle Ljungström blundar, han är stilla. Bilden ger närmast en sakral känsla.

Johan Bergmark, som är tvåfaldigt prisad som Nordens bästa rockfotograf, har haft flertalet separatutställningar både i Sverige och ute i Europa. Han är publicerad i bland annat Mojo, Uncut, Variety, Empire, Washington Post, Herald Tribune och Rolling Stone. Det är underbart att få se hans verk i Östersund. Än mer underbart att han tar död på selfien. Det är vackert att se andra.

Recension/foto

Let there be rock, Johan Bergmark

(Galleri Lux)