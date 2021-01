Så gick det för länsåkarna i Järpen – då kommer nästa chans att visa upp sig inför JVM

18-åriga Duvedsåkaren Rosenberg, som gjorde starka prestationer redan under fjolårets JVM, har siktet inställt på att bli uttagen igen.

– Jag vet inte vad jag har för målsättningar. Hoppas kanske åka som förra året. Lite bättre kanske, får man hoppas. Vi får se, sa Rosenberg till Sporten efter lördagens tävlingar, där hon slutade på tredjeplatsen.

På söndagen gav hon sedan ett ordentligt styrkebesked när hon var över 20 sekeunder snabbare än tvåan Lisa Ingesson, Strömnäs, över 15 km.

Tilde Bångman, Offerdal, som slutade tvåa i lördagens tävlingar åkte då in på fjärdeplatsen, strax före Elin Andersson, We Sports club, på femteplatsen.

På herrsidan var det Edvin Anger, Åsarna, som placerade sig bäst som femma på 22,5 km.

Åsarna blir också arrangör för nästa observationstävling inför JVM, som arrangeras i finska Vuokatti 9–12 februari.

Där kommer det att köras en sprint i klassisk stil lördag 23 januari följt av en fristilsdistans söndag 24 februari.

Här är samtliga länsåkares resultat från helgens tävlingar i Järpen:

6 km fristil, damer (89): 1) Lisa Ingesson, Strömnäs, 16.33,2, 2) Tilde Bångman, Offerdal, 16.55,7, 3) Märta Rosenberg, Duved, 17.13,1, 4) Lisa Eriksson, Strömäs, 17.27,6, 5) Ida Nilsson, Bergeforsen, 17.27,7 ... 7) Elin Andersson, We Sports club, 17.37,5, 16) Bente Skåle, Tullus, 18.25,6, 19) Wilma Johansson, Åsarna, 18.34,3, 21) Ida Andersson, We Sports club, 18.37,2, 32) Jonna Persson Kjellgren, Järpen, 19.03,3, 37) Ida Wasell, do, 19.15,8, 39) Tindra Österberg, Ås, 19.22,6, 45) Anna Jonsson, Duved, 19.31,8, 58) Hedda Samuelsson, Östersunds SK, 19.52,8, 59) Frida Poromaa, Åsarna, 19.56,6, 65) Paige Lembke, We Sports club, 20.12,1, 67) Julia Nilsson, Offerdal, 20.14,7, 70) Jonna Hangasjärvi, Tullus, 20.28,2, 72) Alba Björnsdotter, Funäsdalen, 20.32,5, 80) Kerstin Åberg, Järpen, 21.05,9, 84) Signe Svensson, Järpen, 21.37,0, 85) Nova Noaksson, Ås, 22.13,5, 86) Elvira Hermansson, Offerdal, 22.27,7, 88) Wilma Karlsson, Östersunds SK, 23.15,6, 89) Sarakajsa Hermansson, Offerdal, 23.57,5.

12 km fristil, herrar (96): 1) Emil Danielsson, Högbo, 30.08,0, 2) George Ersson, Strategen, 30.29,1, 3) Axel Werner, Stern, 30.47,7, 4) Jonathan Edman, Umeå, 31.07,8, 5) Truls Gisselman, Rehn, 31.10,1 ... 7) Edvin Anger, Åsarna, 31.27,6, 13) Oskar Åslund, Östersunds SK, 31.58,0, 16) Andreas Elvseth, Offerdal, 32.16,8, 18) Leo Svahn, Östersunds SK, 32.21,6, 42) Victor Berglund, Duved, 33.36,8, 45) Linus Jonsson, 33.53,7, 59) Gustav Hedström, Östersunds SK, 34.26,5, 60) Gustav Pålsson, Utrikes, 34.29,2, 81) Hannes Sjölund Myhr, Ås, 36.01,5, 87) Jon Oscarsson, do, 36.33,9, 89) Tor Rönnestrand, do, 36.54,2, 95) Elias Pedersen, Åsarna, 40.31,5.

15 km klassiskt, damer (69): 1) Märta Rosenberg, Duved, 44.27,5, 2) Lisa Ingesson, Strömnäs, 44.49,1, 3) Lisa Eriksson, do, 45.37,3, 4) Tilde Bångman, Offerdals SK, 45.42,7, 5) Elin Andersson, We Sports club, 46.05,6 ... 17) Ida Andersson, do, 48.42,2, 26) Jonna Persson Kjellgren, Järpen, 50.05,1, 30) Ida Wasell, do, 50.41,4, 36) Wilma Johansson, Åsarna, 51.20,7, 37) Anna Jonsson, Duved, 51.21,6, 41) Julia Nilsson, Oferdal, 51.56,0, 48) Hedda Samuelsson, Östersunds SK, 52.59,7, 49) Signe Svensson, Järpen, 53.02,2, 51) Frida Poromaa, Åsarna, 53.09,0, 53) Paige Lembke, We Sports club, 53.19,6, 55) Irma Östberg, Åsarna, 53.50,3, 65) Alba Björnsdotter, Funäsdalen, 55.24,1, 66) Kerstin Åberg, Järpen, 55.46,8, 69) Nova Noaksson, Ås, 59.15,7.

22,5 km klassiskt, herrar (81): 1) Emil Danielsson, Högbo, 59.04,2, 2) George Ersson, Strategen, 59.37,1, 3) Pål Jonsson, Strömnäs, 1.00.15,7, 4) Truls Gisselman, Rehns BK, 1.00.35,8, 5) Edvin Anger, Åsarna, 1.00.42,1 ... 14) Leo Svahn, Östersunds SK, 1.02.56,7, 18) Oskar Åslund, do, 1.03.18,7, 27) Andreas Elvseth, Offerdal, 1.04.29,3, 40) Gustav Hedström, Östersunds SK, 1.05.36,5, 46) Victor Berglund, Duved, 1.05.57,5, 48) Linus Jonsson, Åsarna, 1.06.07,7, 63) Tor Rönnestrand, Ås, 1.07,54,3, 78) Hannes Sjölund Myhr, do, 1.13.39,8, 81) Elias Pedersen, Åsarna, 1.19.22,4.