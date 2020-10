Så corona-säkrar Skistar skidområdet i vinter – tält, extrabussar och värdar

Inför den kommande skidsäsong har företagare, Åre kommun, Destination Åre, Skistar, hälsocentralen, polisen och räddningstjänsten samt även regionens smittskyddsenhet sedan en tid tillbaka kontinuerlig kontakt genom ett så kallat lokalt samverkansråd.

I gruppen diskuteras bland annat hur kommande skidgäster ska kunna undvika trängsel i skidbackar, restauranger och på skidbussar i en rådande pandemi där Folkhälsomyndighetens rekommendationer och riktlinjer ska följas. När det gäller just skidbussarna så blir det en rad förändringar i år jämför med tidigare år.

– Vi kommer bland annat ha värdar på plats där bussarna stannar för att kunna hjälpa till att hålla avstånd mellan passagerarna, säger Sebastian Thomasson, som är Skistars destinationschef i Åre.

Skistar kommer även att kunna sätta in extrabussar vid behov.

– Det beror på vilken typ av tryck vi får. Vi vet inte idag om fler eller färre kommer ta bussen. Får vi ett extra tryck kan vi lätta det genom att sätta in två extrabussar, säger Sebastian Tomasson.

När det gäller värmestugorna i skidsystemet så kommer antalet sittplatser att minska drastiskt.

– Vi måste plocka bort 30 procent av sittplatserna för att kunna hålla avstånden mellan gästerna. Vi måste ha värdar även där. Vi kommer även att behöva öka det dagliga städet rejält för att kunna desinficera vissa ytor, säger Thomasson.

Skistar kommer även gå ut med en önskan om att gästerna är mer flexibla när det gäller lunchtiderna i värmestugorna.

– Man kanske kan äta sin matsäck vid 11-12 eller 13-14, allt för att minska trycket så att matgästerna får bättre plats, säger Sebastian Thomasson.

Tält kommer också att sättas upp i skidområdet, ett i Rödkullen och två i Björnen. Grillplatserna kommer även att utökas med fler grillar och fler bord.

Tanken är även att restauranger får bygglov för provisoriska tält så att de på så sätt kan utöka sina sittplatser.

– Sen tittar vi nu på om vi kan möjliggöra att gästen ska kunna åka ner på byn och äta sin lunch på en restaurang för att sen ta sig snabbt tillbaka till skidområdet via en restaurangbuss, säger Sebastian Thomasson som berättar att man ska testa detta under jul och nyår och eventuellt fortsätta under sportloven.

–Det är framför allt under dessa perioder som trycket kommer att vara som högst, säger han.

Hur känner du inför att skidsäsongen snart startar?

– Vi är väl förberedda och jag känner mig betydligt tryggare i dag än vad jag gjorde under våren, säger Sebastian Thomasson.

Läs mer:

Slutfestat i Jämtlandsfjällen i vinter – ingen afterski efter besked från regeringen