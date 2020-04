Så bra är årets ÖFK – betyg och analyser på alla spelare inför allsvenskan: ”Risk att fler tallrikar går i kras”

Betygsskalan som tillämpas är 1-5.

Aly Keita, 33

Betyg: 4.

Kommentar: Kulturbäraren valde bort andra alternativ för att skriva på ett nytt kontrakt med ÖFK i vinter. Gör sin sjunde säsong i ÖFK och är ovärderlig med sin erfarenhet. 33 år ung är han fortfarande rörlig och reflexsnabb på linjen. Viktig i uppspelsfasen med sina känsliga fötter, även om ett och annat supporterhjärta hamnat i halsgropen när risktagandet blivit något högt. Saknar dominansen i luftrummet för att kunna äga sitt straffområde och nå upp till ett högre betyg.

Sixten Mohlin, 24

Betyg: 2.

Kommentar: Lite av en replika av Keita sett till spelstilen. Har ytterligare några centimeter extra i räckvidd och därigenom alla egenskaper för att bli en bra allsvensk målvakt. Fick chansen i sju matcher i fjol och stod bland annat för en poängräddande insats mot Kalmar. Fick stort förtroende året innan dess i Dalkurd där han noterades för 19 allsvenska framträdanden. Svårt att hitta en bättre andramålvakt, men Mohlin behöver fler matcher för att kunna fortsätta utvecklas. Krävs en formsvacka hos Keita för att det ska ske under 2020.

Andrew Mills

Betyg: 1.

Kommentar: Humöret är det inget fel på när det kommer till ÖFK:s tredjekeeper. Värvades under uppmärksammade former från IFK Östersund när han som krislösning tog plats på bänken under 2017 års bortamöte med Galatasaray i Europa League. Dröjde dock till fjolårssommaren och cupmatchen mot Stocksund innan britten gjorde tävlingsdebut. 25 år har han hunnit bli och skulle må bra av en utlåning (IFK Östersund?) för att ta nästa steg.

Ronald Mukiibi, 28

Betyg: 2.

Kommentar: Ligger i gränslandet mellan en tvåa och en trea och det beror framför allt på att den nu 28-årige högerbacken fick fjolårssäsongen spoilerad av skador. Nu har Mukiibi dock fått gott om tid att bygga upp kroppen igen vilket snabbt kan resultera i ett högre betyg. Får han bara hålla sig frisk lär han få betydande speltid och blir då viktig som en av de mer rutinerade spelarna. Utmärker sig främst med sitt passningsspel och sin smartness. Behöver vässa sitt försvarsspel ytterligare för att ge den trygghet som backlinjen så desperat behöver.

Sam Mensiro, 31

Betyg: 2.

Kommentar: Multifunktionella Mensiro har fått acceptera att han snarare används för att täppa till luckor i laget – eller punktmarkera motståndarlagens stjärnspelare (fråga Batanero) – än att spela in sig på en specifik position. Har precis som många andra haft sin beskärda del av skadeproblem det senaste året och med tanke på att han börjar komma till åren (fyller 31 i maj) lär inte utvecklingskurvan nå några nya höjder. En stark tvåa.

Noah Sonko Sundberg, 23

Betyg: 3.

Kommentar: En av få spelare som kom undan med ett godkänt betyg under fjolårets svaga säsong. Har på allvar gjort anspråk på titeln som "Sottes" ersättare, även om han har en del kvar att bevisa i form av ledarskap och pondus innan han kan anses ha fyllt tomrummet efter den förre försvarsgeneralen. Har sina största styrkor i sin snabbhet, det är inte många anfallare som springer ifrån honom, och passningsspelet. Har uppgetts vara ett alternativ för IFK Göteborg, men lär inte behöva återförenas med Aiesh om han och laget får ett bättre 2020. Då borde utlandsflytten inte vara långt borta.

Eirik Haugan, 22

Betyg: 2.

Kommentar: Tog tidigt chansen i franska storklubben Marseille innan han tvingades vända hem till Norge igen. Var lite av ett positivt utropstecken efter att Burchnall då plockat upp honom från den norska tredjedivisionen. Fick stort förtroende under mitten av förra säsongen innan skador kom i vägen för avslutningen. Har därefter ramlat ner i rangordningen under vintern och inte spelat en minut i Svenska cupen. Prisats för sin passningsfot men blir lite för ofta kort (mäter 1,80 centimeter) i rocken mot större anfallare. Lär dock få sina chanser att ta tillbaka en plats i startelvan.

Thomas Isherwood , 22

Betyg: 2.

Kommentar: Dundrade in med buller och brak och visade direkt i premiären mot AIK att det inte kommer läggas några fingrar emellan. Det finns dock ett pris för hans hårdföra spelstil: långa hemåtruscher när glidtacklingarna missar helt och gula kort (7 i fjol) när de bara träffar motståndarbenen. Måste slipa på duellspelet för att inte den skörden ska bli både större och färgstarkare i år. På plussidan en gigant i luftrummet med tydliga ledaregenskaper, men förvånansvärt svag teknik för att ha tillhört BP och Bayern München. Fortfarande ung och lyckas han bara minimera sina misstag kanske de ryska lockropen blir högre i framtiden.

Marco Weymans, 22

Betyg: 2.

Kommentar: Enormt jobbig start i uppdraget att efterträda Dennis Widgren. Såg inte alls ut att hänga med i det allsvenska tempot och gick dessutom långa stunder med ett skadat lår. Det fick ÖFK att plocka in ännu en vänsterback i Kalpi Ouattara. Weymans berättade under vintern att han fått konstaterad astma och att det drog ner hans lungkapacitet till 57 procent. Sedan dess har han ryckt upp sig och sett betydligt rappare ut. Det lär också krävas en ordentlig uppryckning jämfört med i fjol för att behålla den återtagna platsen i startelvan framför Ouattara.

Kalpi Ouattara, 21

Betyg: 3.

Kommentar: Förutom säsongens snedspark mot Örebro gjorde den 21-årige ivorianen ett fullgott intryck under sina sju första allsvenska matcher. Trots stora språkförbistringar. Snabb och beslutsam med ett till synes mer följsamt försvarsspel än kollegan Weymans. Strul med pappersarbete gjorde att han inte var tillbaka i Östersund först efter lägret i Portugal. Ligger därför efter i förberedelserna och kommer behöva lite tid innan han på allvar kan utmana om en plats i startelvan igen. Något han nu får med den uppskjutna premiären.

Rewan Amin, 24

Betyg: 3.

Kommentar: Kom för dyra pengar från Dalkurd och sågs i någon mån som den som skulle ta över dirigentpinnen från Brwa Nouri när denne lämnade för Bali. Att det finns känsliga fötter har Amin visat flera gånger, däremot såg det ut som att det satt extra vikter runt hans anklar under flera matcher i fjol. Har därför jobbat hårt med kostrådgivaren Oscar Ljungblom som säger att man nu kan mäta fler maxlöpningar från han som ska vara navet på ÖFK:s mittfält.

Isak Ssewankambo, 24

Betyg: 3.

Kommentar: Det tog sisådär tio matcher, sen hade Ian Burchnall klurat ut var Malmö- och Molde-ratade Ssewankambo gör mest nytta. Från habil högerback har 24-åringen vuxit ut till en given pjäs på det centrala mittfältet. Simon Kroon önskade att han själv hade Ssewankambos killerinstinkt och det är i mångt och mycket för den som han blev utsedd till vice lagkapten. I sina bästa stunder är han en stenhård terrier på mittfältet som kompletterar de lite mer bollkära medspelarna på mitten. Lite högre jämnhet och större inflytande även mot storlagen – då kan betyget bli ännu högre.

Charlie Colkett, 23

Betyg: 2.

Kommentar: Det är lätt att glömma att Chelsea-produkten spelade sin första hela säsong på seniornivå i fjol. Det sken igenom många gånger då han blandade och gav i sina insatser. Stundtals kritiserad för att vara för långsam och kladdig med bollen. Det har en spelare råd med om slutprodukten ändå är av högsta kvalitet, men allt för sällan stannade prestationerna vid sidledspassningar utan effektivitet. Men Burchnall har gett sin adept stort förtroende och i år är väl tanken att det ska betala av sig.

Ludvig Fritzson, 24

Betyg: 2.

Kommentar: Ja, vad ska det bli av den gode Fritzson? Kringkastad på diverse positioner genom åren utan att egentligen få till det någonstans. Men när han nu är inne på sitt sista år med ÖFK har han kanske äntligen hittat sin plats. Åtminstone har han som offensiv spets på tremannamittfältet fått ut mer av sin löpstyrka än någon annanstans. Med sitt djupledsspel erbjuder han dessutom något annat än övriga alternativ på samma position. Om det räcker för att ta en startplats? Kanske inte. För att stanna? Inte omöjligt.

Frank Arhin , 21

Betyg: 2.

Kommentar: Ännu en talang som väntar på att få blomma ut i allsvenskan. Stod och stampade ett bra tag innan Dalkurd plockade honom på lån. I superettan fick han den speltid som alla ynglingar måste få och tog dessutom chansen med sex assist och ett mål som resultat. Tekniskt begåvad och lever på att ligga steget före i tanken när fysiken tryter. I ÖFK är det främst som offensiv mittfältare han kommer konkurrera, men han är en bra bit från någon startelva i dagsläget.

Alex Purver, 24

Betyg: 1.

Kommentar: Med sin bakgrund i Leeds organisation (där även Ian Burchnall och förre assisterande tränaren Joe Sargison har ett förflutet) var han en av de femtielva spelare som provtränade med ÖFK förra sommaren. Utan att ha spelat på någon högre nivå visade han tillräckligt för att få ett kontrakt. Men det blev bara tre framträdanden i allsvenskan och allt som oftast såg britten ut att köra på treans växel när de andra blåste på för fullt. Genomsympatiske Purver lär göra bättre ifrån sig med en ordentlig försäsong i benen och kan förutom som mittfältare även användas som högerback.

Henrik Bellman, 20

Betyg: 1.

Kommentar: Det blev bara 15 minuter i allsvenskan innan skåningen skeppades iväg till norska Levanger under hösten. Bollbegåvad mittfältare med bra attityd, men har än så länge inte klarat av omställningen från FC Köpenhamns ungdomslag till spel i allsvenskan. Var petad helt från truppen i cupspelet och lär inte få särskilt många chanser i år heller. Lånas ut på nytt?

Felix Hörberg, 20

Betyg: 3

Kommentar: Trasslade till det för sig själv i Trelleborg innan ÖFK fiskade upp honom i somras. Gjorde direkt bra ifrån sig och var ett av få glädjeämnen när laget i övrigt gick tungt. Alternerade mellan ytterback och offensiv ytter i ett tremannaanfall men det är som det senare han kommit allra mest till sin rätt. Har ett bra tryck i steget och med en ännu större beslutsamhet och fler vältajmade löpningar kan han få ett ordentligt genombrott i år.

Simon Kroon , 26

Betyg: 4.

Kommentar: Det blev inte riktigt som han hade tänkt sig, långt därifrån till och med. Efter framgångarna med Malmö stannade karriären av i Danmark och tanken var att han skulle få ny fart på karriären när han värvades till ÖFK sommaren 2018. Rättsprocessen mot Daniel Kindberg hade visserligen skadat klubbens anseende redan då, men Östersund sågs fortfarande som en bra adress för spelare som behövde en chans att börja om. De flesta kan historien som följt sedan dess. Klubben har gjort en rejäl djupdykning samtidigt som Kroon dragits med långtidsskador. Den snabbe yttern har fått ta ett stort ansvar när han väl kunnat spela och i sina bästa stunder sysselsätter han vilket allsvenskt försvar som helst. Blir otroligt viktig för ÖFK:s offensiv i år.

Jerell Sellars , 24

Betyg: 2.

Kommentar: Det såg ju så lovande ut där i slutet av 2018, med målet mot Hammarby i den sista omgången som ett slags löfte om vad som komma skulle. Men bara några omgångar in på 2019 började skadehelvetet och därefter har det i stort sett stått till för den hala kantspringaren. Satt på bänken mot Eskilsminne och Gais i cupen utan att få speltid och känslan är att man går väldigt försiktigt fram med 24-åringen. När den allsvenska premiären skjuts på framtiden får engelsmannen nu ytterligare tid att bygga upp sig på nytt. Lyckas han med det har ÖFK ett bra sparkapital i den förre Aston Villa-spelaren.

Nebiyou Perry, 20

Betyg: 2.

Kommentar: Flaxade till i debuten mot AFC Eskilstuna, sen förpassades den talangfulle halvamerikanen mestadels till bänken. Har sett mer flygfärdig ut under försäsongen och med sin finurliga teknik och sitt härliga driv kommer Perry säkert få sina chanser i år. Kommer dock konkurrera främst med Kroon till vänster i anfallet och där väljer nog Burchnall det mer rutinerade alternativet nio gånger av tio.

Blair Turgott, 25

Betyg: 2.

Kommentar: De flesta går nog fortfarande och väntar på vad den förre engelska ungdomslandslagsspelaren ska uträtta i ÖFK. Trots mängder av chanser i fjol lyckades han aldrig sätta något större avtryck. Vilka är egentligen hans styrkor? Vilken position ska han utmana om? Sprintar sällan förbi någon och är inte heller något uttalad dribbler. Målet mot AIK tyder på en hygglig avslutsfot men det är sällan Turgott lyckas komma till några farliga avslutslägen. Får nöja sig med att agera utfyllnad tills han bevisat något annat.

Francis Baptiste, 20

Betyg: 1.

Kommentar: Enligt Burchnall var det David Webbs första namn som han tog med sig när han anställdes som teknisk direktör i ÖFK. Hittills har det varit svårt att förstå varför. Visserligen har det bara blivit totalt 136 allsvenska minuter för den unge anfallstalangen. Burchnall bedömer uppenbarligen att han inte är redo för mer och än så länge tyder ingenting på att det kommer bli bättre 2020. Om det inte blir någon utlåning finns risken att fler tallrikar går i kras.

Jordan Attah Kadiri, 20

Betyg: 3.

Kommentar: Lovorden har fullständigt haglat över den nigerianske anfallaren under vintern – och det med all rätta. Blandar råstyrka med funktionell teknik och kliniska avslut på ett mycket moget sätt. Då är han ändå bara 20 år gammal. Snuddar vid en fyra men behöver bevisa mer i allsvenskan för att nå upp till ett högre betyg. Men fortsätter målproduktionen i samma takt som under träningsmatcherna och cupspelet talar allt för att han blir nästa ÖFK-export.