Så blir veckans väder – Sol • Regn • Åska: ”Klassisk svensk sommar”

Måndag: Idag blir det till en början en varm och solig dag med en temperatur som klättrar över 20 grader.

– Hos er är det fortfarande sommar även om det kan kännas lite höstigt på morgonen, säger Maria Augutis, vakthavande meteorolog på Storm Geo.

Under eftermiddagen ligger det dock ett band med skurar som väntas dra in i de norra delarna av länet, som även kan komma att påverka de mer centrala delarna. I Jämtlandsfjällen kan det komma någon lokal åskknall.

Tisdag: På tisdagen blir det lugnare väder. I huvudsak väntas uppehåll och sol med några skurar allra längst norr i länet. Temperaturen kommer att ligga lite över 20 grader.

Onsdag: Onsdagens väderläge liknar tisdagens men ser ut att bli lite molnigare. Någon lokal skur kan komma men inget omfattande regn väntas.

Luften är fuktig så under nätterna kan det bildas en hel del dis och dimma.

– Det är bra att tänka på om man är ute och kör tidigt, säger Maria Augutis.

Det är dock bara under de riktigt tidiga timmarna eftersom fortfarande är så stark att den bränner bort dimman senare under morgonen.

Torsdag: Vädret beter sig likadant på torsdagen med växlande molnighet och sol, med lokala skurar och lite lägre temperaturer i norr.

Runt Östersund ligger temperaturen runt 20 grader.

Fredag: Under dagen kan det komma lokal skurar, och växlar mellan moln och sol. Temperaturen i Östersund ligger kvar på strax över 20 men nu börjar molnen tätna från sydväst och ett större regnområde börjar närma sig under kvällen och tilltar i styrka under natten mot lördag. Åska är då också på ingång.

– Det är klassisk svensk sommar den här veckan, det är svårt att se exakt hur vädret kommer bli så man får hålla ett extra öga på himlen, säger Maria Augutis.