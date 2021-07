Så blir helgvädret – värmen tillbaks på söndag

Torsdag: Just nu är det kallt i länet – som mest stiger temperaturen till ca 15 grader. I fjälltrakterna är det betydligt lägre än så med enstaka plusgrader och i samband med det även regn. Molnen är tjocka och chansen till sol mycket liten.

Fredag: Under fredagen börjar temperaturen så smått stiga, men fortfarande blygsamt. Någonstans kring 16 och 17 landar den på. Under dagen blir det en molnig himmel att blicka upp på, men under kvällskvisten börjar det att spricka upp så smått.

Lördag: Lite varmare vindar drar in under lördagen – temperaturen stiger ytterligare till 20-22 grader. Dagen präglas av växlande molnighet med ganska stora solchanserna under hela eftermiddagen.

– Även i fjällen blir det varma temperaturer, säger Josefine Bergqvist, vakthavande meteorolog på StormGeo.

Söndag: Nu kommer värmen! Det blir upp mot 25-26 grader och fortsätter att stiga fram mot måndagen. Förutom lite lättare moln ser veckans sista dag ut att bjuda på en hel del soltimmar.