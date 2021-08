Så blir helgvädret i länet: ”Möjligt att man hinner käka upp kräftorna innan regnet kommer”

Fredag: Idag håller det fina vädret från de senaste dagarna i sig. Temperaturen klättar upp mot 20 grader och himlen är mestadels klarblå.

– Njut innan regnet kommer, säger Johan Groth, vakthavande meteorolog på Storm Geo.

Lördag: Inledningsvis ser det även ut att bli en bra lördag vädermässigt, med lite omväxlande sol och moln och temperaturer upp mot 20 grader igen.

Men fram mot kvällen börjar det bli lite mer ostadigt – ett nederbördsområde som hopar sig söderifrån är på väg upp över Östersjön från Baltikum och Polen.

– Lördagen ser ut att bli fin men vi har det här regnet som är på gång och som kommer under kvällen. Det är lite lurigt att läsa av, men det är möjligt att man hinner käka upp kräftorna innan det börjar regna.

Regnet drar först in över de södra delarna av länet.

Söndag: Regnet som drar in under lördag kväll ökar i styrka under natten och fortsätter under dagen på söndagen.

– Söndag är det inget roligt väder, det ser ut som heldagsregn, säger Johan Groth.

Men fram mot kvällen börjar det lätta igen, först i de södra delarna. När det är uppehåll kommer temperaturen upp i 15 men annars ligger det runt 10-12 grader.