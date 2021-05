Polisen gick under fredagseftermiddagen ut med att de stärker sin bemanning under lördagen med anledningen av en beryktad bilträff i Östersund.

Ryktet visade sig stämma då ett större antal fordon samlades i centrala Östersund och under lördagskvällen.

– Det är många som på samma ställe färdas i sina bilar. Vi har tagit in extra resurser för att hantera detta, säger Björn Pettersson, befäl hos polisens regionledningscentral.