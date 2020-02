Rutinerat och personligt med Jill Johnson och Liz Rose på scenen

En halvtimme innan konserten börjar är den stora travparkeringen redan full av bilar. När Jill Johnson kommer till stan är det slutsålt – sedan länge. Stämningen i foajén är städat uppsluppen, sorlet förväntansfullt, samtalen glada. Publiken består av både kvinnor och män och i alla åldrar, om än en viss övervikt mot medelåldern och uppåt.

Jill Johnson är rutinerad, trygg och trevlig. Hon börjar utan Liz Rose och presenterar på svenska sina första två låtar. Visst ger det ett extra djup till ”Breakfast in New York” när Jill berättar om bakgrunden till låten - konfirmationsprästens nya kärlek som dog efter bara ett år tillsammans, men vars önskan var att prästen skulle göra den resa till New York som de tillsammans hade planerat göra. Därefter tar hon oss tillbaka till den 11 september 2003 – dagen då utrikesminister Anna Lindh dör, men också dagen då en femårig flicka blir knivhuggen till döds utanför sin förskola och då 16-åriga Natalie utanför Sundsvall hittas mördad. Låten Natalie är tillägnad de två unga flickorna.

Sedan kommer Liz Rose in på scenen, låtskrivare och nära vän till Jill Johnson sedan 20 år tillbaka. På meritlistan har hon en rad låtar till välkända artister, däribland ”White horse” som hon skrivit för Taylor Swift men under kvällen själv sjunger för publiken. Det är mysigt och bekvämt, ibland charmigt, stundtals vemodigt, när Jill och Rose omväxlande berättar om bakgrunden till låtarna.

Det är något allmängiltigt över samtalen och texterna. Liz Rose pratar om mödrar och döttrar i mellansnacket till ”Grocery Money” och om hur hon som trettonåring rymde med sin kompis (för att se till att inget hände) i ”Tulsa”. Bakgrunden till ”Ex-husbands” är, föga förvånande, Liz Roses tre ex-män. Det kan låta dråpligt men man anar att där också finns en del svärta bakom skilsmässorna. Många i publiken kan nog också känna igen sig när Jill Johnson tar upp relationer som brister och kärlek som tar slut, något hon sjunger om i låtarna ”While you’re sleeping”, ”We swore we’d never och ”I should have left sooner”.

Allt prat sker på engelska. Något annat skulle inte fungera, hela stämningen byggs av att Liz Rose och Jill Johnson berättar och samtalar och Liz talar inte svenska. Samtidigt är det synd att delar av publiken riskerar att stängas ute från berättelserna bakom låttexterna.

Man behöver inte vara någon stor vän av countrymusik för att uppskatta Jill Johnson och Liz Rose. Duktiga musiker och låtskrivare står högre än den genre de räknas till. Till duktiga musiker räknar jag i högsta grad också det akustiska tremannabandet och kanske särskilt kapellmästaren Göran Eriksson, vars långa gitarrsolo i ”The Chill” aldrig vill ta slut – till publikens stora förtjusning.

Recension // musik

Me & Ms Rose

Jill Johnson, Liz Rose, Göran Eriksson (gitarr och banjo), Patrik Hjerling (bas), Janne Robertson (trummor).

(Folkets hus, Östersund)