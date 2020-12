Roger Rådström om nya coronalåten och en svår tid: ”Inte haft någon att spela med sedan i februari”

– Hur korkad får jag verka vara? frågar Roger Rådström och skrattar.

Vi möts på ett kafé i centrala Östersund och det är glest bland borden. Pandemin är inne på sin nionde månad, men i våras anade få hur pass långdragen den skulle bli. Roger Rådström behöver knappast känna sig dum för att han skyndade sig att göra klar sin coronalåt "Alone together" – ett trösterikt , medryckande samtidsdokument, som symboliskt spelades in utan instrument eftersom det inte finns någon att musicera med just nu.

– Senast jag spelade med någon var i februari. Låten blev klar i maj, på två veckor gjorde jag ingenting annat än att skriva, spela in och arbeta med den. Jag ville verkligen ha ut den innan pandemin var över.

Lyssna på coronalåten här:

Han skrattar igen. Coronaeländet.

Men kanske vittnar beteendet mest om en inneboende optimism hos någon som är van vid att lösa problem och arbeta intensivt kreativt. När hans kör Decibel inte kunde ge någon traditionsenlig konsert i Stora kyrkan ställde han om och skapade en julsingel med tillhörande musikvideo i stället. Körmedlemmarna fick komma var och en till hans studio för att sjunga.

– Det är en rolig idé och kanske inte helt vanlig i vårt land. Jag vet att körer i USA brukar spela in en och en, men då inte så mycket a cappella. Jag ville dessutom testa om jag kunde få till ett poppigt sound med en kör.

Resultatet blev två a cappella-versioner av Boney M:s "Mary's boy child/Oh my Lord". En vanlig variant och en klubbremix där Roger sjunger en bastrumma.

– Det blev en rytm av det som absolut funkar på dansgolvet, säger han.

Videon (klubbremixen) finns redan nu på Youtube. Båda versionerna släpps på Spotify den 14 december.

Roger Rådström är en av länets mest kända kulturprofiler, men kanske på sitt sätt också en av de mer hemliga eftersom han verkar så pass mycket bakom kulisserna.

Det finns knappt en enda svensk artist som han inte har arbetat med. David Lindgren, Jessica Andersson, Caroline af Ugglas är bara några. Och visste ni att han varit Ola Salos kapellmästare de senaste åren? Det betyder i sin tur att han ofta är på resande fot – även när han framträder i eget namn. Under 15 somrar har han till exempel underhållit gästerna i en pianobar på Smögen.

– Men i år kommer det bara att bli 40 spelningar totalt. Jag brukar ha 130 så ekonomiskt är det jättejobbigt. Hur länge kommer det här att hålla på? Ovissheten är psykiskt jobbig, säger han och ler snett.

Just nu lever han på förra årets intäkter och även om det visserligen är surt blir det desto mer tid över för det egna skapandet. De senaste månaderna har han förutom coronasingeln även släppt tre egna ep:s.

– Och det kommer fler, säger han.

Dessutom har han fått tillräckligt med "ro i kroppen" för att äntligen starta den där Youtubekanalen han tänkt på så länge. Här kommer han med tips och råd och berättar om livet som musiker.

– Jag spelar mycket med stora artister som får mycket fokus i media och överallt. Men vi som är bakom då? Jag har själv saknat en sådan kanal och nu finns det en.

Spana in Rogers Youtubekanal Roger that! här:

Fakta: Roger Rådström

Född: 1969, uppvuxen i Östersund.

Gör: sångare, musiker, låtskrivare, musiktekniker, musikproducent. Körledare för Decibel.

Aktuell: Med tre egna ep:s, "#1 Would, could, should", "#2 A boy learns to walk" och "#3 Blue is green and green is yellow", samt coronasingeln "Alone together". Han är också aktuell med kören Decibels jullåt "Mary's boy child/Oh my Lord".