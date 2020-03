Rockkonsert i kyrkan inledde helgen i Hammarstrand

Till en blå ljussättning som spred ett förväntansfullt sken slog besökarna till konserten i Ragunda kyrka sig ned i kyrkbänkarna.

Chopins preludium i E-moll, i en variant av bas, trummor och gitarr, inledde som första låt följt av "Mellan sommar och höst" av Marie Fredriksson,här på duett av Kristin Höög och Berit Svenningson.

- Jag har alltid velat spela "Kashmir", sa kantorn Lennart Dahlström som förklaring till kvällens tema.

Berit Svenningson sjöng sedan den gamla Led Zeppelin rocklåten medans Lennart Dahlström stod för kyrkorgel.

På scen stod också Bosse Svenningson, Niclas Rångefors, Mattias Sundin och Magnus Sundin.

Förutom Led Zeppelin bestod repertoaren av alltifrån Rainbow, Deep purple till Paul McCartney.

Kristin Höög framförde solo låten "Alone" av Kelly Steinberg, något som fick varma applåder som gensvar.

Konserten har fått namnet "Stairway to heaven" och har framförts i olika varianter tidigare. Allt kollekt som samlas in går till insamlingen för Christer Melins minnesfond, han var tidigare kulturskolechef i kommunen. Han hyllades särskilt med låten "Live and let die" av Paul McCartney, framförd av Bosse Svenningson.

Några Guds ord blev det också, framförda på Krokvågsmål av Lennart Dahlström som fick hoppa in istället för kyrkoherde Peter Forsberg.

För välbalanserat ljud och ljus stod tekniker Lars Amrén.

Kyrkbänkarna var nästintill fullsatta och av stämningen och applåderna att döma blev det en väl uppskattad konsert denna fredagsafton.