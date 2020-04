Revisorerna om sjukvårdens dåliga ekonomi och landets sämsta underskott: ”Det är förfärande. Vi är i en klass för sig”

De av fullmäktige utnämnda revisorerna med olika partitillhörigheter har efter att ha granskat region Jämtland Härjedalens årsredovisning för 2019 och hur verksamheterna skötts, enats om att varken regionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden ska ges ansvarsfrihet. Beslutet grundar de på en lång rad punkter i sin revisionsberättelse.

Revisorerna anser att regionstyrelsen bryter mot kommunallagen eftersom budgeten är underfinansierad. Styrelsen å sin sida menar att den är realistisk och att det finns synnerliga skäl att ta hänsyn till och att en minusbudget ger en rättvisare bild av det ekonomiska läget. De synnerliga skälen räcker inte anser revisorerna och det finns heller inte något stöd i kommunallagen för detta anser de.

Regionstyrelsen budgeterade för ett underskott på minus 214 miljoner kronor för 2019. Resultatet blev något bättre, det landade på minus 171 miljoner kronor. Anledningen var bland annat ändrade redovisningsprinciper, som i korthet innebar att man värderade regionens värdepappersinnehav till marknadspris, i stället för till anskaffningsvärdet. Det har har gett en positiv resultateffekt med plus 35 miljoner kronor. Under 2019 sålde regionen även värdepapper och gjorde därmed en vinst på plus 13 miljoner kronor. Om man bortser från de finansiella posterna landar regionens verkliga resultat på minus 219 miljoner kronor, vilket till och med är sämre än budget.

Regionens totala underskott ligger i dag strax under 1,5 miljarder kronor. Regionstyrelsen har misslyckats i att presentera en plan för hur det ska återställas inom tre år anser revisorerna.

Utöver målen i regionplanen och att få en ekonomi i balans så har regionstyrelsen haft som mål att vara en attraktiv arbetsgivare. Men det målet misslyckas man med anser revisorerna.

Hälso- och sjukvårdsnämnden å sin sida säger sig ha arbetat för att förbättra tillgängligheten inom vården och att genomföra åtgärder som syftar till att nämndens budget ska hållas och långsiktigt uppnå en ekonomi i balans. Inget av detta lyckas man med enligt revisorerna.

Revisorerna kritiserar även att regionstyrelsen inte har stöttat och ställt krav på hälso- och sjukvårdsnämnden, följt deras ekonomiska utveckling eller kommit med förslag på åtgärder.

Regionstyrelsens och hälso- och sjukvårdsnämndens får också kritik för att den interna kontrollen inte har varit tillräcklig.

Viveca Asproth (S) är ordförande i regionens revisionsgrupp och har tillsammans med sju andra förtroendevalda revisorer arbetat med revisionsberättelsen.

Ni anser att varken regionstyrelsen eller hälso- och sjukvårdsnämnden ska ha ansvarsfrihet. Kort, varför inte?

– Två av grunderna är måluppfyllelse inom verksamheten och en ekonomi i balans. Inget av detta klarar man och följer därmed inte det som regionfullmäktige beslutat helt enkelt. Vi tittar på den samlade bilden av hur man klarat sina uppdrag.

Det är sjätte gången i rad som revisorerna nekar regionstyrelsen ansvarsfrihet.

– Ja, vi hade ungefär samma skrivelse då som nu när det gällde ansvarsfriheten. I fjol följde regionfullmäktige våra rekommendationer och nekade regionstyrelsen ansvarsfrihet. Regionstyrelsen avgick men det var ju den tidigare majoriteten så i praktiken blev det ändå verkningslöst eftersom vi fick en ny majoritet.

Kan du förstå om många tycker att det är tröstlöst?

– Absolut, men vad ska vi annars ha för kontroll? Nu har vi gjort vårt jobb, sen är det upp till de förtroendevalda att ta del av vår skrivelse. Vi har haft den här diskussionen med Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, också. Man är ju skyldig att komma tillrätta med finanserna och nu har man ett ackumulerande underskott som är förfärande. Men regionstyrelsen presenterar ingen plan för att komma till rätta med det.

Hur kommer det sig att regionstyrelsen inte har det? Är man inte skyldig att ha det?

– Jo, det är man skyldig att ha. Man ska återställa ett underskott inom tre år och det har ju inte skett.

Det nya blågröna styret var väldigt tydliga när man presenterade sin regionplan att man kommer att ha en minusbudget under några år och att man först 2022 ska ha en ekonomi i balans. Får man göra så rent tekniskt?

– Nej, inte enligt kommunallagen.

Men är det då inte märkligt att man ändå valt den vägen?

– Jo, det är lite att lyfta på ögonbrynen för, ja. Sen kanske man ror iland det. Regionen kommer att få mer statsbidrag bland annat. Sen har man också höjt skatten med 50 öre.

Hur skulle du jämföra 2019 års revisionsberättelse med de fem senaste årens?

– Det är olika redovisningsprinciper i år jämfört med i fjol. Så om man ska jämföra siffror så måste man ta det i beaktande. De ändrade redovisningsprinciperna är att man ska redovisa det värde som värdepapperna hade vid årets slut. De var högt i slutet av 2019. Det blir inte jämförbart med tidigare år. Men det har ingen betydelse att resultatet var något bättre än förväntat för resultatet är ungefär detsamma. Verksamheterna har gått sämre. Därtill har vi har också en ny nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnden där underskottet hamnar. Men tendensen är ungefär densamma som tidigare år.

Regionen är fortfarande sämst i klassen sett till riket?

– Ja, vi är till och med i egen klass. En klass för sig kan man säga.

Kan man ens prata om underskott och nödvändig sjukvård i samma mening?

– SKR var här och tittade på och jämförde våra kostnader med jämförbara regioner och vi är lite dyrare i vår sjukvård. Vi måste hitta en finansiering för vården. Att höja skatten är ett sätt, att minska kostnader är en annan.

Vid regionfullmäktige i juni ska det röstas om regionstyrelsen ska få ansvarsfrihet eller inte samt påföljden, det vill säga om styrelsen ska avgå eller inte. Vad tror du om utfallet?

– Jag gissar ingenting. Det är inte min uppgift.

Om vi blickar framåt, samma tidpunkt nästa år, då kommer det ekonomiska läget förmodligen vara än mer ansträngt, med ökade kostnader för regionen på grund av covid-19.

– Ja, jag tror att vi måste få lite rekommendationer från SKR om hur vi ska se på det här överhuvudtaget. Det är så unikt. Man törs inte ens tänka på hur det ska bli.