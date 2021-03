Revansch för Samuelsson: "Grämer mig över sista skottet"

Under helgen pågår det SM i skidskytte och under lördagen var det dags för masstart. Där kunde Sebastian Samuelsson ta revansch efter dramatiken som uppstod under sprinten där han tog silvermedalj.

– Det var kul att få vinna, det är alltid roligt att vinna, säger Sebastian Samuelsson.

Sebastian Samuelsson var snabbast i mål och det var ungefär tio sekunder ner till silvermedaljören Martin Ponsiluoma. Ytterligare tio sekunder skiljde det ner till bronsplatsen som Jesper Nelin knep.

– Jag bommade första och sista skottet idag. Jag grämer mig lite över sista skottet idag, annars tycker jag att jag gjorde det bra, säger Samuelsson.

Hur kändes åkningen där ute?

– Det känns väl inte sådär superbra, jag krigar på med kroppen men känner mig inte sådär jättepigg.

Resultat, sprint herrar: 1) Sebastian Samuelsson, I 21, 36.22,23 2) Martin Ponsiluoma, Tullus, 36.32,2, 3) Jesper Nelin, Piteå, 36.42,2 4) Peppe Femling, Piteå, 37.22,5 5) Malte Stefansson, Oxberg, 37.31,8 6) Anton Ivarsson, Tullus, 37.51,9 7) Tobias Arwidson, Lima, 38.20,0 8) Oskar Brandt, I 2, 38.25,3 9) Torstein Stenersen, Biahtlon Östersund, 38.59,6 10) Simon Hallström, Lima, 39.18,5