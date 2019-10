Reträttmäns me´ Sara – en resa i minnenas musik

I en till brädden fylld IOGT-lokal i Brunflo bjöds i lördags en mogen publik på en rofylld och härligt gungande musikupplevelse. I omväxlande genrer, från blues till gospel. Låtar från Elvisepoken. Johnny Wiktorssons, för dagen ihopsatta repertoar, byggde anrättningen. Dedikerat till ett ungdomligt sinnelag men också med tonvikt till en mognare publik.

Gruppens namn ” Reträttmäns” var måhända tänkt som ett avslut, en reträtt i några äldre spelmäns pensioneringsfas. Men annat skulle det bli. Verkligheten visar då inga tecken på nedtrappning. Nej tvärtom. Med en ohejdad kraft i de svängiga tongångarna förstår man att det här är glädjefyllt och stimulerande för kvartettens spelemän. Publiken har också visat sin uppskattning. Många års musicerande i olika konstellationer, från körverksamhet till olika musikgrupper, har krönt den framgång man nu ser resultatet av. Johnnys fantastiska sångtolkningar à la Elvis. Sören Möllers ljusa stämma med ett förflutet från Mariebykören. Torbjörn Zetterman, kompgitarrist, har tillhört samma kör i många år. Benny Grahn är ”fena” inom rytmsektionen och tillför gruppen nya effektfulla rytmförstärkningar i både ”belltree” som ”water-fall”.

Själv upptäckte jag gruppen på försommaren i år och kunde redan då ana att här hade fötts en musikalisk produkt som står sig starkt i underhållningsväg. En del i detta konstaterande beror på en ny bekantskap, en dam som tillför kvartetten en extra dimension och som numera, mera permanent rosar gruppens framföranden. Namnet Sara Holmlund är kanske mera känt inom det kyrkliga rummet då hennes arbete som diakoniassistent inom pastoratet uppfyller hennes vardag. Har spelat på olika sorters saxofoner och har ett gediget intresse inom jazzigare genrer. Sjunger och kompar sig själv på piano. En av hennes starka sånger var Bob Dylans ” To make you feel my love” där hon verkligen utstrålar känsla och rutin. Låten har också översatts till svenska ”För att jag älskar dig” och de orden får slutligen bli den hyllning som jag tror publiken speciellt vill rikta till Sara för hennes medverkan. Men också till den manliga kvartetten som med all sannolikhet har framtiden på sin sida.

Åke Bengtzon