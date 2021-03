Restaurang Källan får utökat serveringstillstånd – politikerna kör över tjänstemännen

Restaurang Källan i Böle fick stöd för sin ansökan om att få utöka alkoholserveringen till att gälla även vardagar mellan klockan 18.00 och 02:00 samt helgdagar mellan klockan 14.00 och 02.00.

Tidigare gällde serveringstillståndet endast fredagar och lördagar.

Trots att såväl tjänstemän som polismyndighet har föreslagit avslag, har majoriteten av politikerna i ansvarig nämnd, socialnämnden, gjort tummen upp till ansökan från Böle Restaurang AB.

– Restaurangen har under lång tid kunnat visa att de kan sköta det här och dessutom har det aldrig under dessa år kommit någon anmärkning från vare sig polisen, miljö och hälsa eller vår egen tillsynsmyndighet på verksamheten, säger nämndens ordförande, Magnus Rönnerfjäll (C).

Som LT har berättat vill Restaurang Källan bland annat kunna servera öl eller vin i samband med exempelvis bröllop, vid företagsevent eller när PRO vill ha en bjudning i lokalerna. Det har tidigare inte gått.

Polisens och tjänstemännens invändning till den utökade serveringstiden är bland annat att även om alkohol serveras utanför skoltid, är det ändå "mycket sannolikt" att barn och ungdomar samlas på skolgården på fritiden – 50 meter från restaurangens entré.

Det är en risk som Magnus Rönnerfjäll ser som minimal.

– Vi ser ingen risk i det som beskrivs. Servering sker inte under skoltid eller i direkt anslutning till när skolan slutar. Det här handlar dessutom om bokade sittningar och inte om en allmän pub eller nattklubb, säger han.

Samtidigt noterar han att ett beviljat serveringstillstånd aldrig är hugget i sten.

– Om man visar att man inte sköter sig kan vi ge varning, erinran eller faktiskt dra in serveringstillståndet.

Utdrag ur den politiska majoritetens yrkande:

"Skolverksamhet och restaurangverksamhet med serveringstillstånd är skilda i tid. Tillståndshavaren har ansvar att ingen överservering sker. Risk att barns hälsa påverkas negativt av restaurangverksamheten bedöms som låg".

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet var emot det utökade serveringstillståndet.